В 2023 году в Прикамье с помощью концессионных соглашений реализуют четыре крупных инфраструктурных проекта

Краевое минэкономразвития опубликовало перечень объектов, в отношении которых в 2023 году планируется заключение концессионных соглашений или соглашений о государственно-частном партнерстве. Документ размещен на сайте министерства.

В список таких объектов вошли автомобильная дорога «Северный обход Перми» (53 км), школа на 1050 мест на ул. Ветлужской в Перми, центр выявления и поддержки одаренных детей в Перми (учебный корпус и общежитие), межвузовский кампус в Перми на 5089 мест в Камской долине. Все эти проекты планируется реализовать с помощью концессионных соглашений.

По данным краевого минэкономразвития, на 1 января 2023 года в Пермском крае реализуется 108 проектов в формате государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций оценивается в 88,8 млрд руб., из них 55,9 млрд руб.— частные средства.

В 2022 году в Прикамье было подписано 18 соглашений в формате государственно-частного партнерства. В числе проектов — строительство онкологического центра в Перми на 17,6 млрд руб. и возведение пяти общеобразовательных школ на территории Перми и Пермского муниципального округа.