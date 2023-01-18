NYT: США передают Украине американские боеприпасы на вооружении армии Израиля

Пентагон отправляет Украине 155-миллиметровые снаряды, базирующиеся на складах израильской армии. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников.
По данным издания, США поставляют Украине оружие с американских складов, созданных еще в 1970-х годах после арабо-израильского конфликта. В 2022 году США и Израиль заключили соглашение о поставке на Украину 300 тыс. снарядом 155-ого калибра, сообщает NYT. По информации газеты, около половины снарядов уже направлены в Европу.
С начала февраля 2022 года власти Украины запрашивали у Израиля системы ПВО «Железный купол» и противотанковые ракеты Spike. В октябре 2022 года министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна не продавала и не будет продавать оружие Украине. По заверению властей Израиля, вместо военной помощи они предоставляют Украине медицинскую и гуманитарную помощь.
По данным источников газеты Axios, Израиль опасается ущерба, который Россия может нанести его интересам в Сирии. Израильская газета Haaretz со ссылкой на источники сообщала, что Израиль профинансировал поставки неких «стратегических материалов» для Украины на миллионы долларов под давлением США.
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