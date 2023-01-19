Пиррова победа по промоакции

На этой неделе на сайте vc.ru один из посетителей пожаловался на МТС-банк, который, по его словам, заблокировал карту из-за большого количества платежей. «Мне был также заблокирован любой доступ к информации о счете, интернет-банк и мобильное приложение»,— жалуется клиент. Это произошло из-за его участия в новогодней промоакции банка «Накьюарь на миллион», в рамках которой с 20 декабря по 20 января клиент, совершивший наибольшее количество платежей по QR-коду через СБП, выигрывал 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Чтобы опередить других участников, он потратил «все новогодние праздники, каждый из 12 дней по 13+ часов в день» на сканирование QR-кодов. В результате он успел совершить свыше 11 тыс. платежей, как правило, на суммы 10–20 руб. В итоге идейный борец за денежные знаки потратил на свою потенциальную победу более 110 тыс. руб., но так ее и не добился. Когда автор поста пришел в отделение МТС-банка, там, по его словам, ему сообщили, что счет заблокирован за большое число операций по 115-ФЗ (отмывание средств и борьба с терроризмом).

Со стороны МТС-банка ситуация смотрится несколько иначе. Как пояснили там “Ъ”, автор поста стал их клиентом, только узнав про акцию. 9 января банк подводил промежуточные итоги акции и заметил у одного из ее участников «значительное количество трансакций на одинаковые суммы». Кроме того, «все платежи поступали на электронный кошелек, с которого данный участник акции мог вывести деньги в любое время на другие карты». Такая генерация трансакций, по мнению банка, является недобросовестным поведением и нарушает права других участников акции. «В связи с этим банк отказал участнику акции в участии в акции: заблокировал карту и онлайн-банк на время проведения акции»,— пояснили там.

Другими словами, банк предполагает, что автор поста повел себя как Остап Бендер и хотел заполучить миллион рублей одним из 400 сравнительно честных способов отъема денег, вернув купленный товар и получив назад даже те средства, которые потратил на акцию. А если учесть, что, по данным банка, всего 4 тыс. участников совершили 28 тыс. платежей, то 11 тыс. переводов автора поста вполне могли бы претендовать на победу.

Проблема в том, что по законам жанра казино всегда выигрывает, а тех, кто считает карты или придумывает другие способы помочь фортуне склониться на свою сторону, неизменно вычисляют и удаляют.

Словом, если обычному человеку кажется, что у него есть шанс поживиться за счет банка, то в большинстве случаев это иллюзия, притом иногда опасная.