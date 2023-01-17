Инвестпроекты заплутали в лесу

Нижегородские депутаты хотят освободить резидентов территорий опережающего развития (ТОР) от уплаты компенсаций за вырубку зеленых насаждений на месте будущих промплощадок. На примере ТОР в закрытом городе Саров они пояснили, что размеры компенсаций сопоставимы с объемами инвестиций в проекты и снижают их экономическую эффективность. Комитет заксобрания по экономике предложил обратиться в Госдуму и дать МСУ такие полномочия федеральным законом. В ходе обсуждения юристы заксобрания рекомендовали не спешить с привлечением Госдумы и поискать варианты решения в областном законодательстве. Инвесторы саровской ТОР не понимают, почему они вообще должны платить за вырубку леса на землях промышленности, где его вообще не должно быть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деревья в Сарове иногда становятся препятствием для инвесторов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Деревья в Сарове иногда становятся препятствием для инвесторов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Набор компаний-резидентов в территорию опережающего развития «Саров» осложнен несовершенством федерального и регионального законодательств в части вырубки озелененных территорий при реализации инвестиционных проектов. Об этом на заседании комитета заксобрания по экономике заявил его председатель Игорь Норенков. По его словам, при подготовке участков инвесторы вынуждены вырубать растущие там деревья и кустарники, оплачивая мероприятия по компенсационному озеленению. Иногда размер этих платежей сопоставим с объемом инвестиций в небольшие проекты, что ставит под вопрос их экономическую целесообразность.

В качестве примера депутат Норенков привел ситуацию с ООО «Бенотэк», которое создает в Сарове производство товарного бетона, растворов и железобетонных изделий. При общем объеме инвестиций более 6 млн руб., плата за компенсационное озеленение для компании составила 2,2 млн руб. Компания готова расширить производство и рассматривает новые участки, но перспектива выплат останавливает развитие инвестпроекта. При этом администрация Сарова не вправе освободить резидентов ТОР от компенсационных выплат, пояснил господин Норенков. Поэтому комитет по экономике предложил заксобранию Нижегородской области подготовить и направить в Госдуму РФ поправки в федеральный закон «О территориях опережающего развития РФ».

Его можно дополнить нормой о том, что муниципальные власти в городах, где расположены ТОРы, могут самостоятельно решать вопрос по уплате компенсации за вырубленные деревья с резидентами особой налоговой зоны.

Генеральный директор «Бенотэка» Сергей Пушков рассказал «Ъ-Приволжье», что компенсация за вырубку на новых участках может также превысить 2 млн руб. Предприниматель подчеркнул, что земельные участки, на которых необходимо провести эту вырубку, числятся в категории промышленных и не относятся к лесному фонду, паркам или прочим озелененных территориям.

«Нам не понятно, почему мы должны платить за вырубку деревьев там, где их вообще быть не должно. Эта история тянется с 2019 года и пока решить вопрос не удается», — отметил предприниматель.

По словам гендиректора АО «Атом-ТОР» (управляет льготными налоговыми зонами в закрытых городах с предприятиями «Росатома») Алексея Волгина, в 2010 году Конституционный суд РФ выдал заключение, что выдача порубочных билетов является элементом процесса благоустройства и относится к полномочиям МСУ. Ряд регионов пользуется этой возможностью, но администрация ЗАТО Саров ссылается на отсутствие полномочий. «Нам бы хотелось, чтобы этот вопрос был урегулирован. Если для этого необходимо изменить федеральный закон и по-другому никак, мы просим поддержать эту инициативу. Но если у руководителей региона есть воля найти решение в региональном законодательстве, это было бы намного быстрее и проще», — отметил господин Волгин.

В ходе депутатских дебатов выяснилось, что можно найти и более простые варианты. Руководитель правового управления заксобрания Виталий Ларионов выступил против обращения в Госдуму. По его словам, регулирование вопросов о компенсационном озеленении относится к полномочиям региона. «Мы предлагаем собрать специальную рабочую группу и найти вариант решения, который не затронет федерального законодательства. Если мы с этим предложением сейчас уйдем в Госдуму, то застрянем еще на год-два. Нам надо решить проблему, не просто поупражняться в каком-то законотворчестве», — заметил юрист.

Министр экологии Нижегородской области Денис Егоров напомнил, что в 2019-2020 годах его ведомство предлагало внести в региональный закон об охране озелененных территорий пункт о том, что компенсационные платежи не распространяются на леса в городах, где есть ТОР. Чиновник предложил проработать этот вопрос в комитете по экологии. Это предложение поддержал Виталий Ларионов. Он добавил, что при принятии в 2007 году закона Нижегородской области об охране озелененных территорий, никто не думал, что могут возникнуть такие проблемы, и «закон будет мешать развитию экономики».

«Сейчас нам надо копать именно в направлении наших законов, которые можно немного ослабить. Это более правильный подход», — заключил господин Ларионов. По итогам обсуждения депутаты и чиновники договорились поискать «новый путь» в региональном законодательстве.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», ТОР «Саров» была создана в 2017 году. В середине 2022 года стало известно, что общий объем инвестиций резидентов ТОР составил чуть более 1% от плановых показателей эффективности. За шесть лет в льготную налоговую зону закрытого города атомщиков удалось привлечь всего пять инвесторов. Администрация Сарова надеется до весны 2023 года привлечь еще семь компаний с общим объемом прогнозируемых инвестиций в миллиард рублей.

Андрей Репин