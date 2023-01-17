Из Перми «Звезду» достали

Федеральные власти определились с судьбой крупнейшего в Перми издательско-полиграфического комплекса «Звезда»: его приватизация более не планируется, а его акции вместе с восемью типо­графиями в других городах РФ передадут в уставный капитал АО «Российские газеты». Источники связывают решение властей сохранить в собственности типографские активы, в том числе «Звезду», с внешнеполитической ситуацией. Эксперты полагают, что основной объем выручки ИПК «Звезда» приносит не типо­графская деятельность, а сдача свободных площадей в аренду. Впрочем, помещения комплекса, по мнению участников рынка недвижимости, требуют капремонта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Акции АО «Издательско-полиграфический комплекс „Звезда“» внесут в уставный капитал АО «Российские газеты», сообщается в указе президента РФ Владимира Путина. Согласно указу от 26 декабря, президент постановил принять предложение правительства РФ о внесении в уставный капитал АО «Российские газеты» в качестве вклада Российской Федерации находящихся в федеральной собственности 100% акций девяти полиграфических комплексов. Внесение в уставный капитал «Российские газеты» акционерных обществ, управляющих этими комплексами, связано с увеличением уставного капитала АО. Передача комплексов должна состояться в течение 18 месяцев. Помимо АО «ИПК „Звезда“», «Российским газетам» перейдут ИПК в Воронеже, Владивостоке, Минеральных Водах, Краснодаре, Костроме, Новосибирске, Тюмени и Челябинске.

ИПК «Звезда», основанный в 1922 году, раньше являлся одним из крупнейших полиграфических предприятий Западного Урала, занимался печатью газет, журналов, книг, учебной литературы и деловой полиграфии. В имущественный комплекс «Звезды» входят два участка по ул. Дружбы, 34 общей площадью 19,9 тыс. кв. м и производственные здания: 5-этажная типография, 4-этажный административный корпус, 11-этажный редакционно-издательский корпус, 3-этажный газетный корпус, мастерские, проходные, гараж, складские здания и станция пожаротушения. Суммарная площадь помещений — 44,4 тыс. кв. м. Часть площадей задействована под выпуск полиграфической продукции, часть сдается в аренду. Единственным владельцем АО «ИПК „Звезда“» является РФ в лице Росимущества. Выручка общества за 2021 год составила 112 млн руб., чистая прибыль — 16 млн руб.

По данным kartoteka.ru, АО «Российские газеты» зарегистрировано в Москве в 1994 году, обществом управляет Вячеслав Корягин. АО «Российские газеты» управляет акционированными государственными типографиями.

Приватизировать ИПК «Звезда» собирались с 2004 года. Продажа объекта анонсировалась в 2017-м — комплекс выставили на торги за 233 млн руб., но потом аукцион отменили, так как ИПК попал под действие поручения тогдашнего первого зампредседателя правительства РФ Игоря Шувалова о приостановке приватизационных процедур в отношении находящихся в федеральной собственности пакетов акций стратегически важных акционерных обществ полиграфической промышленности, которые находятся под управлением ЗАО «Российские газеты» («РГ»). Позже ИПК «Звезда» попал в план приватизации на 2020–2022 годы. Весной 2021-го Росимущество выставило его на продажу, с тех пор аукцион несколько раз откладывался. Затем приватизировать объект собирались летом 2022 года по начальной цене в 308,8 млн руб., но потом Росимущество снова отменило аукцион.

Информированный источник связал решение властей сохранить в собственности типографские активы, в том числе «Звезду», с внешнеполитической ситуацией. Собеседник не исключил, что краевым СМИ, которые финансируются из бюджета, могут предложить печататься именно в типографии «Звезда».

Топ-менеджер группы «Кунгурская типография» Александр Кажаев считает, что рынок типографских и полиграфических услуг в Прикамье — «узкая» и небыстро растущая сфера деятельности, которая интересует не столько инвесторов, сколько профессионалов отрасли. Собеседник отметил, что комплекс «Звезды» «идеально» подходит для типографии, но для этих нужд в полном объеме не используется. Основную долю выручки ИПК «Звезда» получает от арендных платежей за помещения. «Газетное производство типографии, с точки зрения технического состояния и возможностей оборудования, находится в хорошем состоянии. Печатная машина была приобретена 10 лет назад, это небольшой срок службы для такого оборудования»,— рассуждает господин Кажаев.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев считает, что ИПК «Звезда» требует капремонта и в нынешнем состоянии является непривлекательным для аренды объектом. Гос­подин Ананьев оценил стоимость аренды помещений в «Звезде» в 380–400 руб. за кв. м. Цифры являются рыночной ценой, но по более высоким ставкам, с учетом конкуренции с другими площадями, спрос на площади в комплексе будет минимальным. По мнению гендиректора АН «Респект», комплекс «Звезды» продолжат сдавать в аренду, и существующие арендаторы помещений продолжат размещаться там. «Такому объекту нужна большая управляющая компания, которая стала бы заниматься его обслуживанием и поиском арендаторов. Разово заполнить площади в этих зданиях было бы невозможно»,— отмечает эксперт.

Евгения Ахмедова