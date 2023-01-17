Протест окончен

После протеста прокуратуры Краснокамска на незаконное положение местной думы о компенсациях расходов депутатам представительный орган принял новый правовой акт. Он предусматривает ежемесячные выплаты на общую сумму до 17,7 тыс. руб., но лишь при документальном подтверждении расходов. Ранее претензии надзорного органа заключались в том, что деньги депутаты получали без подтверждающих документов, вне зависимости от понесенных трат. В прокуратуре Крас­нокамска рассказали, что при разработке проекта нового положения депутаты включили в документ «коррупциогенный фактор», но после ее вмешательства документ стал соответствовать закону. Председатель думы Дмитрий Чеплыгин думает, что теперь депутаты вообще не будут обращаться за компенсациями.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Депутаты думы Краснокамского городского округа утвердили новое положение о порядке компенсации расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности. Решение было принято на декабрьском заседании думы и опубликовано на сайте представительного органа. Предыдущее положение было признано утратившим силу по требованию прокурора Краснокамска Михаила Третьякова.

В сентябре прошлого года прокуратура города внесла протест на предыдущее решение думы и сочла, что фактически депутаты приняли решение не о компенсации расходов, а о систематических выплатах независимо от понесенных трат и наличия подтверждающих документов. Как отметил надзорный орган, в соответствии с законодательством фиксированные выплаты возможны только для депутатов, которые работают на постоянной основе. При этом таковых в думе Краснокамска нет. В итоге акт прокурорского реагирования был признан обоснованным.

Новое положение также предусматривает ежемесячные выплаты из муниципального бюджета для депутатов думы, осуществляющих полномочия на «непостоянной» основе. Рядовой депутат может рассчитывать на компенсацию не более 17,7 тыс. руб., спикер — не более 34 тыс. руб.

В положении указано, что думцы могут компенсировать расходы на транспортные услуги, услуги связи, расходы на приобретение поздравительных открыток, подарков (стоимостью до 3 тыс. руб.) и цветов, канцелярских товаров, бумаги для офис­ной техники. Также депутаты могут компенсировать затраты на аренду помещений для встреч с избирателями, расходы на информирование граждан о своей деятельности (в том числе в СМИ и соцсетях).

При этом, в отличие от ранее действовавшего положения, депутаты для получения компенсаций должны представить подтверждающие документы: билеты, договоры аренды, чеки, договоры об оказании услуг и акты выполненных работ. Зачисление компенсации происходит около месяца с момента подачи депутатом заявления и документов, подтверждающих расходы.

В прокуратуре Краснокамска «Ъ-Прикамье» рассказали, что при разработке нового проекта «был допущен факт включения в него коррупциогенного фактора». В частности, один из его пунктов предусматривал ряд исключений, в соответствии с которыми документально подтверждать затраты не требуется. Решение об этом могли принимать уполномоченные должностные лица. «На незаконный проект нового положения было направлено отрицательное заключение»,— рассказали в надзорном органе. В прокуратуре Краснокамска добавили, что к итоговому варианту документа, который был принят думой, претензий нет.

Председатель Краснокамской думы Дмитрий Чеплыгин считает, что новое положение соответствует требованиям прокуратуры. «Мы удовлетворили протест. Прокуратура была против регулярных выплат для всех депутатов, участвовавших в заседаниях думы и профильных комиссий. Поэтому мы установили компенсацию только фактически понесенных депутатами расходов. Также добавили перечень подтверждающих документов. Теперь компенсационные выплаты не имеют признаков зарплаты, и положение соответствует требованиям законодательства»,— сообщил спикер. Он полагает, что изменение условий компенсационных выплат усложнит получение этих средств депутатами. «Например, чтобы обосновать расходы на сотовую связь, нужно запросить у оператора список звонков и выделить среди них те, что относятся исключительно к депутатской деятельности. Возможно, этих звонков наберется на 100 руб., в таком случае компенсировать эти расходы бессмысленно»,— считает Дмитрий Чеплыгин. «Скорее всего, депутаты не будут подавать заявления, и средства на компенсационные выплаты большей частью будут оставаться в бюджете. Фактически эта статья расходов уйдет»,— полагает спикер.

Бывший председатель земского собрания Краснокамского района Григорий Новиков полагает, что усложнение порядка получения компенсаций снижает престиж представительного органа и усиливает муниципальную администрацию. «На мой взгляд, представительная и исполнительная власти должны находиться в равновесии. Сейчас же есть некоторый крен в сторону администрации. Депутаты — люди небедные, могут обойтись и без компенсаций. Но депутатская деятельность, если ей серьезно заниматься, тоже работа, которая требует времени и расходов»,— отмечает господин Новиков. По его словам, председатель думы должен работать на профессиональной основе.

Политтехнолог, бывший главный редактор газеты «Краснокамская звез­да» Олег Борисенко считает позицию прокуратуры обоснованной: «Конечно, муниципальные депутаты в процессе своей работы тратят деньги на транспорт, организацию встреч с избирателями, несут представительские расходы. И в большинстве муниципалитетов эти компенсации предусмотрены в местных бюджетах. Но депутаты не должны получать выплаты просто так, ничего не делая, все расходы надо подтверждать документами».

Константин Кадочников, Дмитрий Астахов