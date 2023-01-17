«Горный хрусталь» зазвенел на Avito

Компания «БТ Групп» бизнесмена Александ­ра Блинова выставила на продажу ТРЦ «Горный хрусталь», недавно приобретенный у «СБК Трейд», основного кредитора сети «Виват». Приобрести актив интересантам собственник предлагает за 528,42 млн руб. ТРЦ и здание гипермаркета «Виват» «БТ Групп» приобрела в конце 2021 года, ранее компания вела переговоры о выкупе других активов обанкротившейся сети, но в итоге их собственниками оказались другие лица. Участники рынка отмечают, что попытка продажи происходит в условиях падения рынка недвижимости. Относительно предлагаемой цены их мнения разошлись. При этом эксперты не исключают, что теоретически объект может быть приобретен для формирования залоговой массы или спасения средств от инфляции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс-Карты Фото: Яндекс-Карты

Объявление о продаже ТРЦ «Горный хрусталь» по ул. Уральской, 85 размещено на Avito. Как следует из сообщения, объект площадью 11,195 кв. м собственник намерен продать за 528,428 млн руб. Цена за один квад­ратный метр составляет 47 202 руб. Реализацией актива занимается московская компания «РАД Холдинг». Как указывается в описании, сейчас помещения в здании ТРЦ сдаются в аренду. Якорными арендаторами являются магазины «Перекресток» и DNS. По подсчетам продавца, при 100%-ной заполняемости объекта якорный поток составит 5,6 млн руб. Реконструированное в 2010 году здание является объектом культурного наследия.

Владельцем ТРЦ «Горный хрусталь» и гипермаркета по ш. Космонавтов, 65, которые были основными активами обанкротившейся сети магазинов «Виват», ООО «БТ групп» стало в конце декабря 2021 года. По мнению участников рынка, цена активов на тот момент могла составлять 500–600 млн руб.

ООО «БТ Групп» учреждено в Московской области осенью 2021 года. Компания занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью. Владелец общества Максим Блинов чис­лится собственником еще четырех компаний: в сфере управления недвижимостью (ООО «Альянс девелопмент», ООО «Транскапитал», ООО «ППП») и оптовой торговли сжиженными углеводородными газами (ООО «Сфайрос»). «Сфайросом» и «Альянс девелопментом» бизнесмен владеет вместе со своим братом Артемом Блиновым.

Осенью 2019 года стало известно, что братья Блиновы могут приобрести четыре бывших актива «Вивата»: кроме «Горного хрусталя» и гипермаркета на ш. Космонавтов, речь шла также о недостроенном ТЦ на Парковом и ТЦ по ш. Космонавтов, 65 и 240. Тогда Максим Блинов пояснил, что приобретение активов — «гипотетические планы». Позднее незавершенный ТЦ на Парковом купил девелопер ГК «ПМД», а ТЦ по ш. Космонавтов, 240 — топ-менеджер группы «Топком Инвест» Илья Жуков и предприниматель Анна Бездомникова. Летом 2021 года гипермаркет по ш. Космонавтов, 240 перешел таджикскому бизнесмену Абдусалиму Каландарову.

С Александром Блиновым по известным редакции телефонам связаться не удалось.

Один из участников рынка не исключает, что ООО «БТ Групп» изначально приобретало актив по ул. Уральской, 85 с целью дальнейшей перепродажи. «Но, возможно, людям просто понадобились деньги»,— рассуждает он.

Финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева отмечает, что попытка продажи объекта происходит на уровне падения рынка аренды, которое возникает из-за снижения покупательской способности населения. «Я бы не ожидала его роста до 2025 года»,— говорит экс­перт. Госпожа Медведева говорит, что сейчас массового спроса и предложения крупных объектов недвижимости нет. При этом ТРЦ «Горный хрусталь» не новый, поэтому потенциальному владельцу будет необходимо задуматься о средствах на его модернизацию. Предлагаемую продавцом цену экс­перт считает адекватной.

«С другой стороны,— рассказывает Марина Медведева,— могут найтись люди, для которых этот объект станет способом вложения средств, например, чтобы не потерять их из-за инфляции. Кроме того, недвижимость может выступить предметом залога при получении банковских кредитов. Рынок недвижимости сейчас очень индивидуален как со стороны продавца, так и покупателя. Можно сказать, что это рынок удачной встречи».

Директор УК «Столица-Пермь» Константин Копытов считает цену более 47 тыс. руб. за квадратный метр завышенной. «Сейчас можно найти объекты и по 20 тыс. руб. за квадрат»,— говорит господин Копытов. Также он отмечает, что здание к сегодняшнему дню уже устарело, но при вложении определенных средств его можно модернизировать. Давать свою оценку стоимости ТРЦ Константин Копытов не стал. «Стоимость подобных объектов формируется из того, сколько они приносят дохода»,— отметил он.

Дмитрий Астахов, Евгения Ахмедова