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Крупным подрядчикам предложат отчитаться

перед еще одной инстанцией

Парламентарии предложили заставить крупных петербургских подрядчиков, выполняющих госзаказ, отчитываться перед Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга (КСП). Речь идет о крупных игроках госзаказа: ГУП «Водоканал», АО «Метрострой Северной столицы» и Фонд капитального строительства и реконструкции. По мнению депутатов, это должно будет пресекать факты коррупции. Эксперты сомневаются в жизнеспособности инициативы.

Парламентарии предложили заставить крупных петербургских подрядчиков, выполняющих госзаказ, отчитываться перед Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга

Парламентарии предложили заставить крупных петербургских подрядчиков, выполняющих госзаказ, отчитываться перед Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Парламентарии предложили заставить крупных петербургских подрядчиков, выполняющих госзаказ, отчитываться перед Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Парламентская фракция «Справедливой России — За правду» на заседании Законодательного собрания во вторник, 17 января, анонсировала поправки к законопроекту «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга"». Так, депутаты хотят обязать крупных петербургских подрядчиков, таких как ГУП «Водоканал», АО «Метрострой Северной столицы», Фонд капитального строительства и реконструкции, отчитываться перед КСП в случае, если от палаты поступит запрос о целевом расходовании средств. По мнению справороссов, это сделает закупки прозрачнее, позволит тщательнее контролировать расход бюджетных средств, а также пресекать факты коррупции.

Комитет по законодательству предложил привести городской закон в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», в частности — уточнить круг лиц, на которых распространяется обязанность предоставлять КСП по запросу информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. То есть четко прописать заказчиков со стороны бюджетных учреждений. В пятницу к законопроекту поступят поправки от фракции.

Вице-председатель и депутат Законодательного собрания от партии «Справедливой России — За правду» Марина Шишкина пояснила, что в первую очередь поправка направлена на дополнительный контроль подрядчиков, которые не раз становились героями негативных новостей.

«Я за открытость информации, за прозрачность. Но депутатам это все предоставляется плохо. А вот КСП — это тот орган, который обязан такую информацию требовать и проверять. Сейчас палата делает это для госзаказчиков, а нам нужны еще и подрядчики, так как они получают деньги из бюджета от налогоплательщиков. Мы полагаем, что внеплановый контроль в формате обязательного предоставления информации по запросу должен касаться не только заказчиков-госучреждений, но и подрядчиков с бюджетным участием. Поэтому мы считаем, что необходимо включить эту категорию в закон. Речь идет о ГУПах, в том числе о "Водоканале", о Фонде капитального ремонта. То есть о достаточно одиозных подрядчиках, над которыми требуется контроль»,— рассказала госпожа Шишкина.

В настоящий момент самой поправки еще нет. Документ представят в пятницу. Если это предложение будет поддержано, все господрядчики с госучастием должны будут достоверно, полно и в установленные законом сроки предоставлять необходимую КСП информацию. «Ъ-СПб» обратился за комментариями в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга, но к моменту отправки материала в печать ответ получен не был. Пресс-служба ГУП «Водоканал» также не смогла оперативно прокомментировать данную тему.

Представители «Метростроя Северной столицы» так прокомментировали инициативу депутатов: «С 2023 года АО "МССС" перешло на казначейское сопровождение, и все расходы осуществляются в рамках утвержденного городом регламента. Таким образом, информация о финансовой деятельности будет аккумулироваться в КРТИ как заказчике, а также во всех уполномоченных ИОГВ. В случае необходимости все данные можно предоставить любым проверяющим органам».

В пресс-службе комитета по строительству, которому подконтролен Фонд капитального ремонта и реконструкции, отметили, что организация и так ежемесячно и ежеквартально оформляет десятки разных отчетов по ведомствам. Например, самыми крупными являются отчеты в комитет по финансам и комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга (КЭПиСП) о ходе исполнения АИП. Также формируются отчеты по госпрограммам, исполнению федерального бюджета, реализации нацпроектов и др. Но Контрольно-счетной палате Фонд не отчитывается. При этом дополнительный документ потребует дополнительных трудозатрат, заявили в комитете по строительству.

«Если контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга заинтересуется расходами Фонда, то объем работ увеличится. Объем трудозатрат сотрудников Фонда будет зависеть от количества запросов и видов информации, запрашиваемой сотрудниками КСП. На сегодняшний день законом установлено электронное актирование приемки работ, поэтому все данные о расходовании средств загружаются в ЕИС, откуда их можно почерпнуть»,— уточнили в пресс-службе комитета по строительству.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что создание условий для дополнительной открытости информации на законодательном уровне могут быть не востребованы в связи с нынешней политической ситуацией из-за возможных дополнительных рисков.

«Сейчас формируется двоякая история. С одной стороны, мы видим, что есть серьезный тренд на снижение уровня открытости всех форм (госзакупок и закупок государственных компаний). Это связано с санкционным давлением. И очевидно, что этот тренд будет либо сохраняться, либо в той или иной степени усиливаться. Поэтому здесь, притом что поправка выглядит совершенно логично, вопрос этой прозрачности, если она идет на законодательном уровне, звучит разумно. Но если мы говорим о кардинальных изменениях параметров публичности по расходованию бюджетных средств, то я боюсь, что в текущих условиях такое решение маловероятно может быть согласовано. Просто потому, что есть некие дополнительные риски. Мы видим, что тренд на закрытость сейчас беспрецедентно высок, и, к сожалению, он будет только расти. Потому что вторичные санкции и прочие моменты будут приводить к тому, что любая дополнительная информация может привести к негативным последствиям»,— пояснил господин Бурмистров.

Екатерина Рязанова

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