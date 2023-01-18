Цена на рыбу бьет хвостом

Согласно данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), объем «рыбного» экспорта в Карелии составил $111,9 млн в стоимостном выражении, что показало прирост на 24,2% к 2021 году. При этом рыбоводческие предприятия региона за прошедший год снизили объемы добычи. Эксперты указывают на увеличение стоимости рыбопродукции за счет санкций и изменения логистических цепочек и прогнозируют в дальнейшем диверсификацию поставок внешнего вылова на азиатские рынки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты указывают на увеличение стоимости рыбопродукции за счет санкций и изменения логистических цепочек

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Эксперты указывают на увеличение стоимости рыбопродукции за счет санкций и изменения логистических цепочек

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ВАРПЭ, предприятия Северо-Западного федерального округа (СЗФО) экспортировали рыбопродукции на сумму $1,361 млрд, что на 36,3% меньше чем в 2021 году. Однако, в отличие от Мурманской и Архангельской областей, Карелия выросла в стоимостном выражении по поставкам на внешние рынки — на 24,2% к 2021 году.

В большинстве регионов СЗФО в структуре поставок лидирует мороженая рыба, второе место в трех субъектах занимает рыбное филе. А вот группа товаров ракообразных показала снижение почти на 90%, за счет чего Мурманская и Архангельская области «пошли вниз» по показателям. В общей стоимостной структуре поставок из Карелии на 45,1% вырос объем мороженной рыбы (стоимость выросла на 30,4%: с $36,5 млн до $47,6 млн) и на 38,2% — рыбного филе (стоимость выросла на 60,8%: с $25 млн до $40,2 млн). Основными направлениями экспорта рыбопродукции из СЗФО стали страны Европы (Нидерланды, Норвегия и Польша), а также Китай.

Рыбоводческие предприятия Карелии отправляют на экспорт около 50% так называемого внешнего вылова рыбы, которая добывается в северной части Атлантического океана, в Баренцевом море. В данные показатели не входит производство аквакультуры — радужной форели, которую культивируют в собственных хозяйствах.

В карельском минсельхозе сообщили, что по итогам 2022 года общий улов рыбоводческих предприятий региона составил 124,1 тыс. тонн водных биологических ресурсов. По сравнению с 2021 годом показатель снизился на 10%, со 137,8 тыс. тонн. При этом внешний вылов в Баренцевом море и Атлантическом океане сократился и составил 120,9 тыс. тонн против 135 тыс. тонн в 2021 году. А добыча на внутренних водных объектах, включая Белое море, увеличилась до 3,2 тыс. тонн против 2,8 тыс. тонн в 2021 году. В основном прирост по добыче на внутренних объектах произошел за счет сбора и заготовки морских водорослей. 2022 год показал лучшие результаты за последние 10 лет по данному виду продукции. Так, в Белом море добыли 1,5 тыс. тонн водных биологических ресурсов, в том числе 1,2 тыс. тонн фукуса и ламинарии.

В Баренцевом море и открытых районах промысла Атлантического океана выловили 43,8 тыс. тонн трески и пикши, 25,2 тыс. тонн путассу, 24,8 тыс. тонн сельди атлантической, 17 тыс. тонн скумбрии и 6,7 тыс. тонн мойвы. Наилучшие результаты при осуществлении океанического рыболовства показали предприятия «Пелагика» (вылов 43,5 тыс. тонн), «Азимут» (30,3 тыс. тонн) и «Альтернатива» (19 тыс. тонн). На пресноводных водоемах выловили 1,7 тыс. тонн рыбы (в том числе 492 тонны ряпушки и 477 тонн корюшки). Наилучшие результаты по добыче пресноводной рыбы — у предпринимателей Александра Семенова (419 тонн) и Андрея Децко (190 тонн).

По словам профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Ибрагима Рамазанова, в этом году для российского бизнеса на мировом рынке рыбной продукции сохранятся все риски, вызванные санкционной политикой. «Особенно это касается проблем, вызванных нарушением целостности логистических цепочек. Экспортеры рыбной продукции стараются переориентировать свой бизнес на Азию и другие регионы, менее подверженные давлению западных стран. При этом производителям рыбной продукции не стоит ожидать значительного расширения потребления рыбной продукции на внутреннем рынке: спрос на внутреннем рынке по основным видам рыбной продукции удовлетворен»,— отмечает аналитик.

Алла Михеенко