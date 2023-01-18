Уралвагонразвод

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель выступил с публичной лекцией перед уральскими студентами. В течение трех часов он рассказал о состоянии региона после развала СССР, о том, как идеолог приватизации Анатолий Чубайс отказывался спасать Уралвагонзавод, а также объяснил, почему Калифорния и Аляска должны вернуться в состав России, а будущее принадлежит коммунизму. За выступлением 85-летнего политика наблюдал корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Россель в своей долгой политической жизни отстаивал разные взгляды на политическую карту России

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Эдуард Россель в своей долгой политической жизни отстаивал разные взгляды на политическую карту России

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во вторник, 17 января, Эдуард Россель выступил перед студентами Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в честь Дня образования Свердловской области. Перед лекцией он ознакомился с выставкой архивных документов «Средний Урал на переломе эпох», на которой были отмечены все его достижения в период, когда он занимал пост губернатора (1995–2009 годы). Среди них — открытие новой трассы до аэропорта Кольцово, прозванной Россельбаном, строительство Храма на Крови на месте убийства семьи Николая II, организация выставки вооружений в Нижнем Тагиле Ural Expo Arms.

С 1990 года Эдуард Россель был председателем свердловских облисполкома и облсовета. В 1991 году указом Бориса Ельцина был назначен главой администрации Свердловской области. В 1993 году Эдуард Россель провел референдум о смене статуса региона, став и. о. губернатора Уральской республики. Однако федеральные власти расценили это как сепаратизм, и он был снят с должности. В 1995 году одержал победу на первых выборах губернатора Свердловской области, переизбирался и переназначался до 2009 года. В 2009–2022 годах был представителем региона в Совете федерации РФ.

На лекции господин Россель рассказал о многих событиях от первого лица. Он напомнил, что возглавил Свердловскую область, когда происходил развал Советского Союза, а страна переходила с плановой экономики на рыночную — был ликвидирован Госплан и преобразован Госснаб. По его словам, ликвидация Госплана привела к тому, что государство перестало покупать продукцию у предприятий, зависящих от него. «Для нас это был удар в сердце, потому что мы область оборонная. Если вы смотрите новости, мы сегодня воюем оружием Свердловской области»,— подчеркнул он.

Господин Россель рассказал студентам, как из-за Анатолия Чубайса страна могла потерять один из крупнейших производителей танков в мире — Уралвагонзавод (УВЗ). В 1990-е годы господин Чубайс возглавлял комитет по управлению госимуществом и был идеологом приватизации. «Прихожу я к Чубайсу, говорю, есть у нас Уралвагонзавод — 60 тыс. рабочих. Заказов военных нет, завод стоит. Что делать? А он говорит: Уралвагонзавод нам не нужен. Танки мы купим в Израиле, а вагоны — в Китае»,— рассказал господин Россель. По его словам, больше никогда в жизни он с господином Чубайсом не встречался. Отозвавшись о покинувшем Россию политике крайне нелицеприятно, господин Россель пояснил, что УВЗ тогда спас крупный контракт с Минобороны. По его словам, из-за приватизации регион едва не лишился и Уралмашзавода. «Сами посудите: засекреченная область, Госснаб ликвидировали, продуктов питания нет, 1,5 млн безработных — и в это время ваучерная приватизация. Это нарочно не придумаешь, это тонкая шпионская работа»,— вновь обвинил Эдуард Россель Анатолия Чубайса и его тогдашних коллег по правительству.

В числе собственных заслуг господин Россель назвал, в частности, получение Свердловской областью права на внешнеэкономическую деятельность. По его словам, в 1990-е годы это помогло региону избежать голода. От прошлого к настоящему и будущему лектор перешел, отвечая на вопросы аудитории. В частности, господин Россель предложил перенести столицу страны в Новосибирск по соображениям безопасности: «Украина вошла бы в НАТО, и базы стояли бы на границе с Ростовской областью. Ракета летит до Москвы пять минут, до Санкт-Петербурга — минуту, до Калининграда — минуту. Столицу России надо менять, но в Екатеринбург — не дай бог. Лучше Новосибирск, но решать в итоге специалистам по ПВО». Эдуард Россель также бегло упрекнул в раздаче государственных земель Никиту Хрущева и Эдуарда Шеварднадзе и поддержал действия президента РФ Владимира Путина, вернувшего Крым и другие территории «на свою Родину». «Ведет свою линию — и молодец»,— похвалил экс-губернатор президента. Возвращения на свою Родину ожидают, по мысли господина Росселя, и некоторые другие территории. «Аляску нам надо вернуть. Там русские люди живут, которые говорят именно на русском языке. Да и Калифорнию. Калифорния — русская земля. Там был представитель России Баранов, он просил у императора только один корабль, чтобы Калифорния была российской землей. Но император не дал, а потом ножами вырезали всех русских людей, кто там жил»,— представил бывший губернатор Свердловской области свое видение истории Русской Америки. В конце встречи со студентами он отметил, что будущее за коммунизмом. «Ни в одной стране чистого капитализма нет. Рабочий класс постепенно берет власть в руки и будет больше и больше. Ничего не надо было разрушать. Нужно было постепенно перенести собственность, сохранив всю идеологию. Всю политическую, экономическую идеологию сохранить надо было. Это наше будущее. Мы уйдем из этой жизни, придут новые поколения, вспомнят это дело»,— пообещал господин Россель.