В Нижегородской области могут упразднить часть районных судов

Необходимость упразднения некоторых районных судов с созданием на их базе 12 межрайонных судов обсудили депутаты заксобрания на заседании комитета по вопросам госвласти и МСУ. Заместитель председателя Нижегородского облсуда Федор Щукин пообещал, что судей при этом не сократят, а в составах созданных межрайонных судов появятся постоянные судебные присутствия.

Сейчас в регионе действуют 58 районных и городских судов — это самое большое количество среди крупных регионов. Нижегородская область является одним из последних субъектов России, где судебную систему до сих пор не реформировали, пояснил господин Щукин. По его словам, реформа нужна для улучшения организации работы судов и максимально эффективного осуществления правосудия. Зампред облсуда отметил, что жалобы от жителей часто поступают на работу именно небольших районных судов. Так, в области продолжают действовать односоставные (судья одновременно является председателем суда) и двусоставные суды (в состав входят только председатель суда и судья). Федор Щукин назвал их рудиментами и отметил, что в таких судах сложно сформировать как коллегию присяжных, так и тройку профессиональных судей — их попросту не хватает.

Основным критерием выбора того или иного суда межрайонным центром стало количество населения в муниципалитетах. После принятия регионального закона «О создании межрегиональных судов…» судей небольших райсудов переназначат как судей присутствия. «К примеру, после образования Большеболдинского межрайонного суда, судью из Гагинского районного суда переназначат судьей присутствия Большеболдинского межрайонного суда в Гагинском районе. Нагрузка Большеболдинского увеличится вдвое, но в процессуальном плане ничего не меняется»,— объяснил Федор Щукин. Комитет рекомендовал заксобранию принять законопроект на пленарном заседании 26 января, но депутаты еще обсудят эту инициативу.

Елена Ковалева