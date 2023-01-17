Хорошая аура

«Коммерсантъ Стиль» — про самые актуальные идеи дизайна маникюра для всех, кто верит в святочные гадания или ищет вдохновение в сферах эзотерики, астрологии и полагается на интуицию.
Фото: instagram@hollyfalconenails
В поисках вдохновения иногда полезно взглянуть на звезды. Неудивительно, что «небесный» нейл-арт распространен по всему интернету, и это простой способ попробовать нетривиальный дизайн ногтей. К теме гадания и попыток предсказать будущее, найти мужа, выиграть в лотерею, наворожить себе новую работу (нужное подчеркнуть) отлично подойдут дизайны с третьим глазом, стразами, отсылающими к магическому шару, и таинственный блеск-шиммер в стиле сказочной волшебной пыли.
Звезды, стразы, рисунки: хороши как на прозрачном, так и на нейтральном фоне
Синий: абсолютный фаворит для тематических аура-вечеринок
Цветные: эзотерика на каждый день
Мерцание: самая нейтральная отсылка к магическим ритуалам
Варианты френча: классический маникюр с акцентом