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Коммерсантъ FM
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Хорошая аура

Идеи маникюра для Крещенского сочельника

«Коммерсантъ Стиль» — про самые актуальные идеи дизайна маникюра для всех, кто верит в святочные гадания или ищет вдохновение в сферах эзотерики, астрологии и полагается на интуицию.

Фото: instagram@hollyfalconenails

Фото: instagram@hollyfalconenails

В поисках вдохновения иногда полезно взглянуть на звезды. Неудивительно, что «небесный» нейл-арт распространен по всему интернету, и это простой способ попробовать нетривиальный дизайн ногтей. К теме гадания и попыток предсказать будущее, найти мужа, выиграть в лотерею, наворожить себе новую работу (нужное подчеркнуть) отлично подойдут дизайны с третьим глазом, стразами, отсылающими к магическому шару, и таинственный блеск-шиммер в стиле сказочной волшебной пыли.

Звезды, стразы, рисунки: хороши как на прозрачном, так и на нейтральном фоне

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Фото: instagram@by_millimac

Фото: instagram@by_millimac

Фото: instagram@anouknailedit

Фото: instagram@betina_goldstein

Фото: instagram@thehangedit

Фото: instagram@iramshelton

Фото: instagram@sohotrighnail

Фото: instagram@betina_goldstein

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Фото: instagram@by_millimac

Фото: instagram@by_millimac

Фото: instagram@anouknailedit

Фото: instagram@betina_goldstein

Фото: instagram@thehangedit

Фото: instagram@iramshelton

Фото: instagram@sohotrighnail

Фото: instagram@betina_goldstein

Синий: абсолютный фаворит для тематических аура-вечеринок

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Фото: instagram@natalie_thedollshouse

Фото: instagram@moonisdomclub

Фото: instagram@anouknailedit

Фото: instagram@thehangedit

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Фото: instagram@natalie_thedollshouse

Фото: instagram@moonisdomclub

Фото: instagram@anouknailedit

Фото: instagram@thehangedit

Цветные: эзотерика на каждый день

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Фото: instagram@1.800.naime

Фото: instagram@amelodyxnails

Фото: instagram@illustradet_nails

Фото: instagram@lolo.nailedit

Фото: instagram@lolo.nailedit

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Фото: instagram@1.800.naime

Фото: instagram@amelodyxnails

Фото: instagram@illustradet_nails

Фото: instagram@lolo.nailedit

Фото: instagram@lolo.nailedit

Мерцание: самая нейтральная отсылка к магическим ритуалам

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Фото: instagram@wuwunails

Фото: instagram@nail.betch

Фото: instagram@raelondonnails

Фото: instagram@parisianamour

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Фото: instagram@wuwunails

Фото: instagram@nail.betch

Фото: instagram@raelondonnails

Фото: instagram@parisianamour

Варианты френча: классический маникюр с акцентом

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Фото: instagram@illustradet_nails

Фото: instagram@nailsbyhanin

Фото: instagram@lolo.nailedit

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Фото: instagram@illustradet_nails

Фото: instagram@nailsbyhanin

Фото: instagram@lolo.nailedit

Ирина Кириенко

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