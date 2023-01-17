За 2022 год в Петербурге выдали 67 разрешений на строительство многоквартирных домов

В Санкт-Петербурге по итогам 2022 года госстройнадзором было выдано 67 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью 2,3 млн кв. м. Это в два раза больше, чем в 2021-м, когда застройщики получили 47 разрешений.

Ведомство также выдало 26 разрешений на строительство школ, 28 по проектам детских садов, еще пять по объектам здравоохранения, 10 по объектам спорта и четыре по объектам культуры. Первое место по объему ввода жилья в Петербурге в 2022 году заняла компания Setl Group с долей на рынке в 27%.

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