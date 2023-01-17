Oxfam: состояние 81 миллиардера больше половины мирового богатства

Благосостояние 81 миллиардера превышает половину всего мирового богатства. 1% самых богатых людей мира принадлежит 45,6% мирового благосостояния, в то время как на беднейшую половину мира приходится 0,75%. Это следует из доклада благотворительной организации Oxfam (.pdf).

Oxfam — международное объединение, в которое входит более 17 организаций в 90 странах мира, в частности в Великобритании, Ирландии, Канаде, США, Австралии. Деятельность организации направлена на борьбу с бедностью. В том числе Oxfam добивается реформирования международной финансовой организации и установления справедливых правил торговли.

По данным доклада, с начала пандемии в 2020 году богатство миллиардеров увеличивалось на $2,7 млрд в сутки. Аналитики называют это десятилетие финансовым бумом для самых богатых людей мира.

Из данных Oxfam следует, что с 2020 года 1% самых богатых людей мира увеличил свое состояние на $26 трлн. При этом благосостояние 99% населения увеличилось на $16 трлн. Организация отмечает, что состояние многих миллиардеров возросло в том числе из-за резкого роста доходов от пищевой промышленности и энергетики. Согласно данным, 95 продовольственных и энергетических корпораций удвоили свою прибыль к 2022 году.

Авторы доклада предлагают ввести налог на уровне до 5% на доходы мультимиллионеров и миллиардеров. Исследователи считают, что это принесет около $1,7 трлн в год. На эту сумму, по мнению авторов, можно спасти от нищеты 2 млрд человек. В целом налогообложение самых богатых людей мира позволило бы предотвратить ряд мировых кризисов, следует из доклада.

Лусине Баласян