Ввод коммерческой недвижимости в Петербурге обновил рекорд за восемь лет за счет открытия складов

В агломерации Санкт-Петербурга по итогам 2022 года было введено в эксплуатацию 614 тыс. кв. м. коммерческой недвижимости. Результат превысил итоги 2021 года почти в два раза и оказался рекордным за последние восемь лет, сообщили аналитики Nikoliers.

Достичь таких показателей удалось за счет открытия складских помещений. Предложение качественных площадей в сегменте увеличилось на 441 тыс. кв. м., в то время как за весь 2021 год было построено 162 тыс. кв. м. В то же время офисный сегмент по итогам прошлого года показал рост на 11,4%.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте