Перед советниками директоров школ по воспитательной работе накопили долги в 10 млн рублей

В Саратовской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженности по зарплате перед советниками директоров по воспитательной работе. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что с 1 сентября 2022 года в школах области введена должность советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, однако в ноябре перед 396 советниками образовалась задолженность по зарплате свыше 10 млн руб.

Надзорный орган внес представления главам администраций Саратова, Александрово-Гайского, Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балтайского, Духовницкого, Красноармейского, Краснопартизанского, Марксовского, Новобурасского, Перелюбского, Питерского, Пугачевского и Романовского районов. После этого долги были погашены.

Марина Ковалева