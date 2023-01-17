Коза-ностра лишилась одного из главарей

Арестованный босс сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро не был ее единственным главарем, заявила прокуратура Палермо. Тем не менее там признали ведущую роль 60-летнего мафиози. Арестовать его удалось 16 января, он скрывался от правоохранительных органов 30 лет. Денаро поместили в особо строгие условия заключения. По одному из дел он может предстать перед судом уже на этой неделе. Подробности расскажет Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Статный брюнет в шелковой рубашке и черных очках: таким Маттео Мессина Денаро знали до его исчезновения в 1993 году. СМИ писали о его любви к дорогим брендам: Porsche, Rolex и Versace. Спустя 30 лет в нем уже сложно узнать влиятельного потомственного мафиози. Из клиники в Палермо, где он около года лечился от рака, вывели похудевшего мужчину, одетого в дубленку и белую вязаную шапку. На лице — неизменные темные очки. Теперь ему грозит пожизненное заключение, и следствие рассчитывает, что он пойдет на сотрудничество, рассказала корреспондент “Ъ FM” в Италии Елена Пушкарская:

«Он перешел от терроризма к экономическим преступлениям. Очень даже может быть, что Маттео Денаро не будет молчать и за более или менее приемлемые условия жизни в тюрьме очень много расскажет следствию, будет с ним сотрудничать. Тем более он производит впечатление больного человека, согласного со своей судьбой. Его карабинеры из клиники выводили даже без наручников».

Кстати, Денаро проходил лечение под фамилией Бонафеде, что можно перевести как «добросовестный». При этом его считают причастным минимум к 50 убийствам. Одна из жертв — сын мафиози, который давал показания против Коза-ностры. 11-летнего мальчика похитили, держали в заключении около двух лет, а затем задушили и растворили тело в кислоте. Жители Палермо, которые стали свидетелями задержания босса, аплодировали полицейским.

Считается, что Маттео Мессина Денаро стал боссом сицилийской мафии в середине нулевых. С тех пор, как он пропал, у его сообщников и подчиненных изъяли активы более чем на €1 млрд евро. Это, например, строительные компании, магазины и виллы. Сам же преступник оставался недосягаем. Его пытались задержать еще в прошлом году, правда, влиятельного мафиози спутали с британским фанатом «Формулы-1». Это неудивительно, ведь внешность Денаро была загадкой даже для полиции, отметил корреспондент BBC Давид Гиллионе:

«Последние 30 лет личность Маттео Денаро была окружена тайной. СМИ писали, что он делал пластические операции, чтобы сбить полицейских со следа. У них были фотографии лишь молодого мафиози, которые пришлось искусственно состарить в Photoshop. Денаро стал настоящим символом бессмертной мафии. Никто не ожидал его ареста. Это важное событие для страны».

Многих волнует вопрос: кто станет следующим боссом Коза-ностры? Итальянские СМИ пишут, что фигур уровня арестованного Денаро сейчас просто не осталось. Тем не менее о полной победе над мафией говорить рано. Последний босс сделал многое, чтобы превратить Коза-ностру из криминальной группировки в предпринимательскую и технологическую, и научил мафиози доминировать не за счет оружия, а за счет коррупции и недоверия граждан государству.

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