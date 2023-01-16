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Коммерсантъ FM
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Энергоемкость ВВП России в 2021 году выросла на 4,5%

Энергоемкость российского ВВП (без учета неэнергетических нужд) в 2021 году составила 9,72 т условного топлива на 1 млн руб. в ценах 2016 года. Это на 4,5% выше уровня 2020 года. Это следует из данных доклада Минэкономразвития «О состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации в 2021 году» (.pdf).

Показатель энергоемкости ВВП позволяет сравнивать эффективность использования энергоресурсов.

Ведомство объясняет рост показателя восстановлением экономической активности после спада в период коронавирусного локдауна 2020 года. В докладе отмечается, что без учета аномального снижения энергоемкости в 2020 и 2019 годах (теплый год) изменения незначительны.

В 2021 году продолжался рост объема внебюджетных инвестиций в повышение энергоэффективности. Так, количество энергосервисных контрактов увеличилось на 20%, а общая стоимость заключенных соглашений на сумму более 100 млн увеличилась в четыре раза.

Объем финансирования региональных программ в области энергосбережения в 2021 году вырос на 16% в годовом выражении, до 161 млрд руб. Среди них объем бюджетных средств составил 50,5 млрд руб., внебюджетных — 110,5 млрд руб.

Согласно данным Минэкономразвития, на улицах субъектов России установили 8,9 млн светильников. Это на 2% больше, чем в 2020 году. С 2016 года доля светодиодных светильников выросла с 6,7% до 49% — 4,3 млн.

В докладе впервые публикуется информация о состоянии энергоснабжения и повышении энергоэффективности в странах БРИКС и ЕАЭС. По информации ведомства, c 2010 по 2021 год снижение энергоемкости экономики наблюдалось в Казахстане (–23,8%), Китае (–33,3%), ЮАР (–40%). Энергоемкость экономики Бразилии за тот же период выросла на 10%. Показатели в Армении и Киргизии остались неизменными.

Лусине Баласян

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