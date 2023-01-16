НТО вы можете

Администрация Нижнего Новгорода в 2023 году планирует развивать сеть нестационарных торговых объектов (НТО), особенно в популярных у горожан и туристов локациях, облегчив административные процедуры с помощью онлайн-приложения. Для этого власти намерены расширить схему размещения НТО и упростить процедуру продления договоров. В 2022 году мэрии удалось добиться сокращения задолженности уличных торговцев перед городским бюджетом вдвое и перевыполнить план сборов муниципальных доходов на 10%, автоматически пролонгируя договоры. Депутаты попросили мэрию решить вопрос с предоставлением торговых мест в субаренду, на что городские власти пока не согласны: в этом вопросе разбирается и прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уличным торговцам в администрации обещают упрощение административных процедур

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Уличным торговцам в администрации обещают упрощение административных процедур

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комиссия думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству в понедельник обсудила развитие в городе нестационарной торговли. Как доложила директор департамента развития предпринимательства и инвестиций мэрии Наталья Федичева, в 2022 году администрация заключила с уличными торговцами 1,6 тыс. договоров, а в схему размещения НТО включено 2,2 тыс. мест. При этом власти рассмотрели более 400 обращений предпринимателей о включении в схему торговых мест и свыше 600 заявок на заключение или изменение договоров — вдвое больше, чем годом ранее.

Госпожа Федичева напомнила, что в 2022–2023 годах действует особый режим, когда предприниматели могут автоматически продлить соглашения с администрацией без торгов, а срок действия самой схемы размещения НТО пролонгирован до 31 декабря 2029 года. Кроме того, упрощенный порядок продления договоров действует для владельцев летних кафе, а хозяева автолавок и продавцы сельхозпродукции могут получить место в схеме без участия в аукционах.

Упрощенные меры помогли властям увеличить сборы в бюджет с нестационарной торговли на 10%: вместо запланированных 78,8 млн руб. в 2022 году предприниматели перечислили 86,8 млн руб.

Более чем вдвое сократилась дебиторская задолженность по соглашениям: в начале года она составляла 41 млн руб., в декабре — 17 млн руб. В 2023 году администрация Нижнего Новгорода планирует расширять уличную торговлю и создавать условия для развития общепита в популярных у нижегородцев и туристов местах. В департаменте пообещали увеличить количество торговых точек в схеме и продлять соглашения с предпринимателями в онлайн-режиме: для этого разрабатывается цифровая платформа с личными кабинетами.

Депутат Жанна Скворцова напомнила, что предприниматели сегодня сами могут выбрать место размещения своих автолавок или киосков, в упрощенном порядке изменить договор или продлить его. Она добавила, что развивать нестационарную торговлю мешают довольно жесткие требования мэрии к дизайну киосков и автолавок, который зачастую негде заказать, либо оформление внешнего вида занимает слишком много времени. Наталья Федичева парировала, что такие претензии в основном касаются оборудования для сезонной торговли, например, продаж мороженого. Поэтому аукционы для продавцов мороженого разыгрывают заранее, чтобы они успели обзавестись всем необходимым.

Нижегородские власти пока не могут решить вопрос с передачей торговых мест в субаренду третьим лицам: договоры с администрацией запрещают подобную практику. Некоторые предприниматели уже обратились в прокуратуру, которая не разделяет этот запрет администрации, сообщила Жанна Скворцова. Однако общей позиции по этому поводу в мэрии с надзорным органом пока не нашли, сообщила Наталья Федичева.

В 2023 году поддержать частный бизнес в администрации обещают и консультационно: с помощью различных обучающих мероприятий, семинаров и встреч с главой Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым. Ожидается, что в этих встречах примут участие более 2 тыс. предпринимателей, сообщила заместитель директора АНО «Центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода» Екатерина Гурьяшова, сообщив, что в 2022 году более 50 тыс. человек зарегистрировались самозанятыми. Впрочем, половина из них — это бывшие индивидуальные предприниматели, закрывшие свои ИП, а остальные «вышли из тени», уточнила госпожа Гурьяшова.

«В основном преобладает сфера красоты, стали добавляться строители и даже появились небольшие промышленники, которые стали покупать станки», — подчеркнула она.

Депутат Николай Сатаев похвалил усилия мэрии в информационной поддержке малого и среднего бизнеса, но напомнил, что многие предприниматели жалуются на итоги кадастровой переоценки недвижимости. «Ко мне обращались несколько человек, у некоторых налогооблагаемая база выросла в 20 раз. Берите эту работу на себя, связывайтесь с Кадастровой палатой, помогайте. Вы отвечаете за нижегородцев. Предприниматели должны чувствовать поддержку администрации», — призвал господин Сатаев. Чиновники посоветовали решать этот вопрос с ГБУ «Кадастровая оценка», которая комиссионно рассматривает обращения по поводу кадастровой стоимости.

Отчет департамента был принят к сведению.

Владимир Зубарев