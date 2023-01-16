КС пояснил разницу между находкой вещи и кражей

Присвоение найденной вещи в случае уничтожения признаков, указывающих на ее владельца, будет считаться кражей. Постановление об этом принял Конституционный суд России (КС), оно опубликовано на сайте суда.

Согласно постановлению, если человек в случае обнаружения потерянной вещи не заявил о находке и не стал искать ее владельца, это не будет считаться уголовным преступлением. Однако находка будет считаться кражей, если человек прячет ее и уничтожает признаки, которые позволяют найти ее владельца.

В КС отметили, что при рассмотрении таких дел нужна оценка не только факта присвоения найденного объекта, но и его обращения в пользу нашедшего. «Уголовный закон относит к признакам хищения как изъятие, так и противоправное обращение чужого имущества, поэтому необходима оценка не только факта завладения найденным имуществом, но и последующего его обращения в свою пользу»,— сказано в постановлении.

Постановление было принято в связи с жалобами Альбины Галимьяновой из Башкирии и Виктора Пузрякова из Ульяновской области, которых признали виновными в краже телефонов. Следствие считает, что они нашли чужие телефоны и присвоили их себе без попыток вернуть владельцам.

Олеся Павленко