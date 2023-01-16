«Красный якорь» получил 130 млн рублей субсидии на разработку больших якорных цепей

Нижегородский завод «Красный якорь» получил 130 млн руб. в виде субсидии Минпромторга РФ на проект по разработке якорных цепей большого диаметра – калибром не менее 102 мм для крупнотоннажных судов, пишет отраслевой портал MashNews. Такие цепи нужны для освоения Арктики, в России их не производят.

«Красный якорь» планирует представить первые опытные образцы якорных цепей для конца 2023 года. Завод уже получил заявки на новый продукт на 4,5 млрд руб.

По словам заместителя генерального директора завода Михаила Горина, для производства нового продукта предприятию предстоит заменить оборудование: «Надеемся, оно будет российским. В принципе, ни в одной стране нет специализированного завода, который бы выпускал оборудование для производства якорных цепей. Мы будем закупать узлы и двигатели для нового производства, а собирать линию будем сами — других вариантов нет. Но задача интересная. Условно говоря, мы делали оборудование, которое весит 20 тонн, но не делали, которое весит 200 тонн».