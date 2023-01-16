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Бывший ректор воронежского опорного университета не признал вину в присвоениях преподавательских премий

В Ленинском райсуде Воронежа начал выступать с последним словом бывший ректор Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) и экс-депутат регионального парламента Сергей Колодяжный. С начала прошлого года его судят за присвоение 58 млн руб. преподавательских премий (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Колодяжный в своем выступлении заявил, что не признает вину, и считает, что его оговорили. По версии управления Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области, управленец в 2015–2020 годах, используя служебное положение, выписывал премии более чем 180 штатным сотрудникам, а после деньги присваивал.

Подсудимый обратил внимание, что премии начислялись более чем 2 тыс. сотрудников, но в обвинительно заключении речь идет менее чем о 200. Он считает странным, что большинство из работников премировались законно, а некоторые — незаконно. Кроме того, господин Колодяжный отметил, что в материалах дела нет подлинников большинства его приказов о премировании, а есть лишь фото и копии.

Также отдельно экс-ректор прокомментировал показания свидетелей Чугуновых, которые, по их собственному признанию, получали от сотрудников деньги и передавали их ректору. По мнению подсудимого, они оговорили его, чтобы избежать уголовной ответственности. Выступление Сергея Колодяжного было прервано, следующее заседание пройдет 18 января.

Сергей Толмачев

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