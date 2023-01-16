Вице-президентом «Вымпелкома» по операциям назначена Елена Серова

«Вымпелком» (бренд «Билайн») назначил Елену Серову вице-президентом по операциям, она будет отвечать за цифровизацию внутренних процессов компании. Под начало Елены Серовой перейдут административный блок и Объединенный центр обслуживания.

Ранее Елена Серова возглавляла дивизион «Забота о клиентах» Сбербанка. Там она организовала работу по устранению ключевых причин жалоб клиентов, внедрила современные технологии обслуживания клиентов: голосовой и чат-боты, биометрическое распознавание. До этого она реализовала проект «Очередей.Нет!», который был нацелен на сокращение времени ожидания обслуживания клиентов в офисах.

Отдел медиа и телекоммуникаций