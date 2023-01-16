Студентам крупнейшего вуза Урала предложили вступить в научную роту Росгвардии

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург), прошедшие военную кафедру, получили приглашение вступить в состав учебно-научной роты Росгвардии. Об этом «Ъ» рассказали учащиеся вуза. В письме указано, что в состав подразделения набирают «наиболее талантливых выпускников образовательных организаций».

«Научная рота дает возможность талантливым и компетентным выпускникам гражданских вузов с максимальной пользой провести "армейский год" и поступить в войска национальной гвардии по контакту — продолжать научные исследования уже в офицерском звании в интересах войск национальной гвардии»,— говорится в письме.

В пресс-службе УрФУ «Ъ» не стали опровергать информацию о письмах от Росгвардии, отметив, что студенты «получают рассылки по самым разным темам с целью информирования о возможностях, которые у них есть внутри и за пределами университета». В вузе отметили, что предложения не обязательны к участию.

Получить комментарий в пресс-службе Росгвардии «Ъ» не удалось.

О том, как курс подготовки к армии преподадут не только в школах, но и в вузах,— в материале «Ъ» «Непрерывное военное образование».

Илья Смирнов, Екатеринбург