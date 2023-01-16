Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Студентам крупнейшего вуза Урала предложили вступить в научную роту Росгвардии

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург), прошедшие военную кафедру, получили приглашение вступить в состав учебно-научной роты Росгвардии. Об этом «Ъ» рассказали учащиеся вуза. В письме указано, что в состав подразделения набирают «наиболее талантливых выпускников образовательных организаций».

«Научная рота дает возможность талантливым и компетентным выпускникам гражданских вузов с максимальной пользой провести "армейский год" и поступить в войска национальной гвардии по контакту — продолжать научные исследования уже в офицерском звании в интересах войск национальной гвардии»,— говорится в письме.

В пресс-службе УрФУ «Ъ» не стали опровергать информацию о письмах от Росгвардии, отметив, что студенты «получают рассылки по самым разным темам с целью информирования о возможностях, которые у них есть внутри и за пределами университета». В вузе отметили, что предложения не обязательны к участию.

Получить комментарий в пресс-службе Росгвардии «Ъ» не удалось.

О том, как курс подготовки к армии преподадут не только в школах, но и в вузах,— в материале «Ъ» «Непрерывное военное образование».

Илья Смирнов, Екатеринбург

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...