Азат Бадранов будет курировать мобилизованных из Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил первому вице-премьеру республики Азату Бадранову, находящемуся в зоне СВО, координировать распределение гуманитарной помощи среди военнослужащих из Башкирии.

«Мы уже договорились, что 20 – 21 января конвой доставит часть того, что мы обещали. Я прошу каждого: если Азат Шамилевич обращается, неукоснительно выполнять все, что он просит. Все мои советники, которые там находятся, наши священнослужители вводятся под его подчинение», — заявил господин Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Азат Бадранов отправился в зону СВО в качестве добровольца в ноябре.

Олег Вахитов

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