В Хакасии задержаны четверо рецидивисотв, напавших на бизнесмена и его жену

В Республике Хакасии полицейскими задержаны четверо ранее судимых мужчин, которые в ноябре 2022 года напали на индивидуального предпринимателя и его супругу. Как следует из материалов дела, двое неизвестных в черных масках с пистолетом попытались напасть на бизнесмена около его дома. Однако потерпевший оказал им сопротивление и сбежал. О произошедшем он сообщил в полицию.

В этот же период двое других мужчин напали на супругу предпринимателя. Используя электрошокер и угрожая, злоумышленники похитили несколько золотых часов, а также иномарку, после чего скрылись.

Как выяснили правоохранители, к преступлению причастны жители Красноярского края и Республики Хакасия. Трое из них ранее судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых убийства, разбои, грабежи, умышленное уничтожение чужого имущества, кражи. В общей сложности они провели в местах лишения свободы более 40 лет.

«Оперативники выяснили, что соучастники решили более тщательно подготовиться и снова напасть на бизнесмена в Саяногорске. Они проработали пути отхода, распределили между собой роли, запаслись канистрой бензина, чтобы уничтожить улики. Когда злоумышленники направлялись к дому потерпевшего, автомобиль, в котором они находились, был остановлен сотрудниками МВД по Республике Хакасия. Подозреваемые задержаны», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В машине злоумышленников полицейские обнаружили балаклавы, перчатки, предмет, похожий на пистолет Макарова, а также бутылки с бензином и растворителем.

Следователями МВД по Республике Хакасия возбуждены уголовные дела по ст. 162 УК РФ (Разбой). Подозреваемые арестованы.

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Лолита Белова