В Новосибирске суд приговорил к условному сроку ритейлера Евгения Насоленко по делу о неуплате налогов

Октябрьский райсуд Новосибирска сегодня вынес приговор известному предпринимателю Евгению Насоленко. По ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) ему назначили три года условно, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе суда. Прокуратура просила для подсудимого три с половиной года в колонии общего режима. Вину бизнесмен не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

В декабре 2021 года, как писал «Ъ-Сибирь», прокуратура Новосибирской области направила в Октябрьский райсуд уголовное дело бывшего руководителя ООО «Ритейл центр» Евгения Насоленко. Согласно версии следствия, предприниматель в целях уклонения от уплаты НДС организовал изготовление фиктивных документов с подконтрольным юридическим лицом о якобы поставленных его организации товарах. «В период с 30 сентября 2016-го по 1 июня 2018 года он необоснованно завысил суммы налоговых вычетов по НДС, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о размере подлежащих уплате налогов», — говорится в сообщении прокуратуры. Следователи подсчитали, что за четвертый квартал 2016 года и первый квартал 2017 года ООО «Ритейл Центр» уклонилось от уплаты в бюджет НДС на сумму более 173 млн руб.

Евгений Насоленко и его брат Виталий Насоленко до 2015 года были соучредителями группы НТС, которая объединяла несколько торговых сетей в Сибири. В портфеле ритейлеров — торговые сети «Добрянка» и магазины по франшизе «Бахетле». Головная компания группы АО «НТС», которую возглавлял Евгений Насоленко, признана банкротом в 2017 году. В отношении него самого с октября 2019 года введена процедура реализации имущества.

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Илья Николаев