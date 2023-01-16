Томский вуз проверяют после сообщений о минировании

В Томске идет проверка поступивших сообщений о минировании здания Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Об этом сообщили в администрации региона.

«В связи с полученной информацией об угрозе минирования на объекте работают оперативные службы, - пояснил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов. – Каждое сообщение о минировании тщательно проверяется правоохранительными органами. Напомню, что в соответствии с действующим законодательством за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до 10 лет лишения свободы».

Аналогичные сообщения сегодня получили крупные вузы Барнаула. По данным местных СМИ, эвакуация сотрудников и учащихся прошла в Барнаульском юридическом институте МВД России и Алтайском государственном институте культуры.

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Лолита Белова