Совет при УФАС признал неправомерной рекламу ЖК «Видинеевский» в Уфе

Экспертный совет по рекламе при республиканском УФАС признал рекламу жилого комплекса «Видинеевский», размещенную на трассе Уфа-аэропорт, нарушающей закон о рекламе, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства. На спорном баннере напечатано: «Ах, у ели во дворе безопасно детворе».

Мнение членов экспертного совета будет учтено при рассмотрении дела и вынесении решения по спорной рекламе, указано в сообщении.

ЖК «Видинеевский» в квартале, ограниченном улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова, строит АО «УЗЭМИК».

В пресс-службе УФАС «Ъ-Уфа» сообщили, что будет возобновлено дело по ч. 6 ст. 5 закона о рекламе. «Дело рассматривается в отношении индивидуального предпринимателя, который вел рекламную кампанию. ЖК привлечен в качестве заинтересованного лица. В случае установления нарушения нарушителям грозит штраф в соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ», — отметили в антимонопольном ведомстве.

Статья предусматривает штраф для должностных лиц от 4 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц – от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Влада Шипилова

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