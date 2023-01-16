6,8 процента составил в годовом выражении рост номинальных трат населения по картам «Сбера» со 2 по 8 января 2023 года, свидетельствуют данные «Сбериндекса». В первую неделю года динамика расходов на товары и услуги осталась на уровне предыдущей, тогда как на предшествующей ей неделе они выросли на 4,1% в годовом выражении. При этом темпы расходов на продовольствие замедлились до 9,3% против 10,1% неделей ранее, но наблюдалось улучшение спроса на промтовары (0,6% против минус 1,1%). Чуть улучшилась и динамика услуг (13,7% против 11,9%) на фоне снижения спроса на авиабилеты (минус 4,6% против 19,8%) и отели в России (минус 14,9% против минус 7,3%) и ухудшения спроса на медуслуги (3,5% против 29,2%).

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