Иранский экспорт нефти вырос до рекордных за последние годы значений

По подсчетам нескольких консалтинговых компаний, экспорт нефти из Ирана в ноябре и декабре 2022 года был рекордным за последние несколько лет. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные консалтинговой компании в сфере энергетики SVB International, в ноябре иранский экспорт составил 1,095 млн баррелей в сутки, а в декабре еще вырос до 1,137 млн. По подсчетам другой аналитической компании, Kpler, иранский экспорт составил 1,23 млн баррелей в сутки в ноябре и около 1 млн — в декабре. По данным консалтинговой компании Petro-Logistics, в последние месяцы иранский экспорт достиг рекордных с марта 2019 года значений. Иран не публикует официальные данные по экспорту нефти.

Иранский экспорт нефти упал после того, как в 2018 году, когда президентом США был Дональд Трамп, США вышли из ядерной сделки и ввели против страны санкции. В итоге экспорт упал с 2,5 млн баррелей в сутки в 2018 году до 100 тыс. баррелей в некоторые дни в 2020 году.

Эксперты отмечают, что администрация президента США Джо Байдена, который хотел возобновить переговоры по ядерной сделке, менее жестко контролирует санкционный режим, связанный с иранской нефтью. «В сравнении с администрацией Трампа сейчас нет каких-либо серьезных преследований или действий против иранского экспорта нефти. В январе экспорт был (пока что.— “Ъ”) таким же сильным, как и в предыдущие месяцы»,— считает глава SVB Сара Вахшури. В администрации президента США при этом заявили Reuters, что строго следят за соблюдением санкций.

Яна Рождественская