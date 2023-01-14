Десятки тысяч человек вышли в Тель-Авиве на протесты против юридической реформы

В Тель-Авиве прошла массовая акция протеста против политики правительства вновь ставшего премьером Биньямина Нетаньяху. Они выступили против предложенной кабмином юридической реформы. По оценке The Jerusalem Post, на улицы вышли больше 80 тыс. человек, по данным оппозиции — больше 100 тыс.

Демонстрация проходила на площади Хабима в центре города. Как передает The Jerusalem Post, среди выступающих был брат действующего премьера Дан Нетаньяху. Он сравнил реформы правительства с действиями нацистской Германии.

Около 200 протестующих пытались организовать шествие по шоссе, однако полиция остановила их. Сообщается о задержании небольших групп демонстрантов, которые пытались обойти полицейскую блокаду. Организаторы и полиция сообщают также о проведении акций протеста в других городах Израиля. В Иерусалиме были задержаны протестующие, которые доставали палестинские флаги.

Протестующие выражали недовольство в связи с действиями правительства господина Нетаньяху. В том числе в связи с планами проведения юридической реформы по предложению нового главы Минюста. Она предполагает ограничение полномочий Высшего суда справедливости Израиля по законам и решениям правительства, а также предоставление кабмину контроля над отбором судей.

Леонид Уварчев