Католической церкви отпустили неустойки

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, по которому с Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве должно быть взыскано 931 млн руб. Столько требовали с церкви посредники из компании «Доступное жилье», ранее добившейся в судах безвозмездной передачи архиепархии четырех зданий ансамбля храма Петра и Павла в центре столицы. В ходе тяжб компании даже удалось выселить из зданий столичный департамент спорта, подготовив строения к продаже. Но архиепископ Паоло Пецци передумал продавать недвижимость, попытавшись оспорить договор с посредниками, пояснял участник церковного конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кочубей, Коммерсантъ Фото: Александр Кочубей, Коммерсантъ

Разбирательство в Девятом арбитражном апелляционном суде шло с ноября 2022 года. Ранее столичный арбитраж удовлетворил иск ООО «Доступное жилье» к религиозной организации «Римско-католическая архиепархия Божией Матери в Москве». Суд обязал церковь исполнить договор о выплате компании 50% рыночной стоимости четырех зданий ансамбля храма Петра и Павла в Милютинском переулке в центре Москвы. Приняв во внимание экспертную оценку недвижимости, арбитраж постановил взыскать с католической архиепархии 931 млн руб. Девятый арбитражный апелляционный суд 11 января отменил это решение (пока готова резолютивная часть постановления).

Предметом разбирательства стал ансамбль храма Святых апостолов Петра и Павла в Милютинском переулке Москвы.

Основное здание храма было построено в 1839–1845 годах по проекту архитектора Алессандро Жилярди. В конце XIX века возле него возвели богадельню, здание благотворительного общества, корпус женского училища, дом причта и церковно-приходскую школу. В 1933 году храм закрыли; его здание было сначала передано под кинотеатр, а в 1946 году — НИИ «Гипроуглемаш» (сейчас ОАО «Гипроуглемаш»; владеет зданием до сих пор).

В 2012–2013 году католики безуспешно пытались вернуть основное здание церкви, основываясь на нормах закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». В 2013 году архиепархия наняла ЗАО МПХ «Мосинвест-Сибирь», которое, собрав архивные справки, обратилось к субподрядчику — ООО «Доступное жилье». В 2016 году представители «Доступного жилья» от имени архиепархии (так говорится в материалах разбирательства) подали в столичный арбитраж иск с требованием обязать департамент имущества Москвы безвозмездно передать церкви четыре здания в Милютинском переулке (общей площадью 6,2 тыс. кв. м). В 2018 году по решению суда все строения были переданы департаментом церкви, а в 2019 году архиепархия заключила с «Доступным жильем» агентский договор на их продажу, следует из материалов тяжбы. Впрочем, в июле 2021 года католики передумали продавать обретенную недвижимость, и в суд обратилось уже «Доступное жилье» — истребовать комиссию за услуги.

В материалах разбирательства упоминается договор между «Доступным жильем» и нанимателями из «Мосинвест-Сибири», по которому комиссия за услуги может выплачиваться как недвижимостью, так и деньгами — 50-процентной рыночной стоимостью всех четырех зданий ансамбля храма. Последнюю «Доступное жилье» оценило в 931 млн руб., потребовав через арбитраж взыскать с церкви эти средства, а также 19 млн руб. дополнительной компенсации. В октябре 2022 года суд решил ограничиться взысканием с архиепархии 931 млн руб. Это решение, в свою очередь, и отменил Девятый арбитражный апелляционный суд.

Примечательно, что в ходе разбирательств посредникам удалось снять со здания ансамбля храма все обременения и даже выселить из одного из них через суд столичный департамент спорта.

В исковых материалах также говорится, что на здания уже подобрали ряд покупателей. В их числе называются Высшая школа экономики, застройщик Hutton Development и агентство недвижимости Oxe Сapital.

Генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери священник Кирилл Горбунов отказался комментировать конфликт “Ъ”. Ранее он не отрицал договорные отношения с «Доступным жильем», но говорил, что компания и церковь по-разному понимают условия сделки, не уточняя, как именно. Примечательно, что тяжба с посредниками стала причиной раскола в архиепархии. В 2021 году Москву покинул канцлер курии Римско-католической архиепархии Божией Матери священник Игорь Ковалевский. Клирик сообщал, что вместе с посредниками представлял интересы архиепархии в судах. По словам Игоря Ковалевского, в ходе тяжб за здания в Милютинском переулке архиепархия рассматривала различные варианты: «Оставить одно здание, остальные продать, выкупить храм и расплатиться с фирмой. Или продать все здания без выкупа храма и расплатиться с фирмой».

Отметим, в материалах арбитражного суда есть отсылка на протокол Конгрегации по делам духовенства архиепархии, которым в апреле 2020 года разрешается продать церковную собственность.

Но в итоге, утверждает Игорь Ковалевский, архиепископ Паоло Пецци решил не продавать здания, для расплаты с посредниками «привлечь итальянских инвесторов», после чего «отозвал все доверенности и договоры с фирмой по зданиям».

При этом господин Ковалевский утверждает, что из него «сделали козла отпущения» в этой истории, после чего он был вынужден уехать из Москвы. Игорь Ковалевский не ответил на звонки и сообщения “Ъ”.

Партнер юридической компании a.t.Legal Александр Павловский говорит, что федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» не запрещает церквям продавать полученное безвозмездно имущество «в соответствии с положениями уставных документов». По его словам, из материалов арбитражного суда следует, что по уставу архиепархии Конгрегация по делам духовенства была уполномоченным органом, позволявшим распоряжаться имуществом и протокол этой организации был бы «достаточным доказательством соблюдения предусмотренных законодательством требований к процедуре продажи недвижимого имущества религиозной организации».

Александр Воронов, Павел Коробов