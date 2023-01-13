Adidas проиграл дело о полосках против Thom Browne

Немецкий спортивный гигант Adidas проиграл в суде дело против нью-йоркского бренда модной одежды Thom Browne. Об этом сообщает BBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полоски Adidas

Фото: Eduardo Munoz, Reuters Полоски Adidas

Фото: Eduardo Munoz, Reuters

В иске, поданном в 2021 году в Нью-Йорке, Adidas добивался запрета на использование Thom Browne четырех параллельных полосок на одежде, так как они, по мнению немецкой компании, слишком напоминают фирменные полоски Adidas. Немецкий производитель хотел получить компенсацию ущерба в размере $7,8 млн. Со своей стороны адвокаты Thom Browne настаивали на том, что полоски — это в принципе очень распространенное изображение на одежде и довольно сложно спутать четыре полоски с тремя полосками. Суд встал на сторону ответчика.

Интересно, что изначально спор о полосках между Adidas и Thom Browne возник еще в 2007 году. Тогда у нью-йоркского бренда на некоторых предметах одежды впервые появились три параллельные полоски. Иск, поданный тогда Adidas, был удовлетворен. Но Thom Browne не отказался использовать полоски — просто добавил еще одну, чтобы их было не три, а четыре.

Алена Миклашевская