Без чувства долга

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), около 8 млн россиян не могут выехать из страны из-за долгов, по которым не платят. Этот показатель почти вдвое превысил значение прошлого года и стал рекордным за последние 15 лет. Как выглядит среднестатистический неплательщик и какие обязательства мешают гражданам выехать за рубеж — в инфографике “Ъ”.
В феврале 2008 года в России вступил в силу закон «Об исполнительном производстве». Он позволил не выпускать из страны граждан, которые вовсе не платят или просрочили платежи по алиментам и любым другим долгам. Приставы ограничивают выезд, если долг по алиментам и компенсациям вреда составляет не менее 10 тыс. руб., по остальным выплатам — от 30 тыс. руб. Чаще всего невыездными оказываются неплательщики кредитов, алиментов, штрафов и жилищно-коммунальных услуг.
По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, чаще всего неплательщиками по долгам становятся семейные люди 30–35 лет с доходами около 30–60 тыс. руб. Коллекторы считают, что на регулярность платежей влияет и профессия заемщика. Около трети всех недисциплинированных плательщиков работают водителями, охранниками, медсестрами, официантами, слесарями, монтажниками, грузчиками, сварщиками, кладовщиками. Реже всего просрочки допускают врачи и педагоги.
Каждый десятый запрет на выезд касается неплательщиков алиментов (11% ограничений за 11 месяцев 2022 года и 14% за полный 2021 год). По подсчетам приставов, число россиян с долгами по алиментам сокращается, но суммы их задолженностей становятся выше. С 2014 по 2021 год средний долг по алиментам вырос на 58% — с 96 тыс. до 152 тыс. руб. Вместе с суммами задолженностей для «алиментщиков» растут и риски оказаться невыездными.
По данным Росстата, в первом квартале 2022 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги составили 804,5 млрд руб.— на 56,6 млрд руб. больше, чем годом ранее. Рост на 7,6% за год также стал антирекордом.
В то же время приставы работали с задолженностями по гораздо меньшим суммам — 12% от общей задолженности. Средний долг составлял 21,5 тыс. руб. Списки неплательщиков можно найти на сайте ФССП или на портале госуслуг.
По подсчетам Центробанка России, к июлю 2022 года домашние хозяйства заняли у банков внутри страны 26,86 трлн руб. Но не по всем кредитам платят регулярно. С января по июль 2022 года приставы работали над взысканием с физлиц в счет кредитных организаций 2,5 трлн руб.— 9% совокупного долга.
По информации компании «Скоринг Бюро», россияне стали хуже платить по кредитным картам, автокредитам и займам на товары, взятым прямо в магазинах (POS-кредитованию). Специалисты Национального бюро кредитных историй подсчитали, что с января по август 2022 года активнее всего выросли просрочки по потребительским кредитам и кредитным картам — на 1,3 и 1,2 п. п. соответственно (до 14,5% и 9,3%).
Помешать заграничной поездке также могут невыплаченные штрафы и компенсации за нанесенный вред. В ноябре 2022 года средний не возмещенный нарушителями закона ущерб составлял 1,9 млн руб.
Отдельной статьей идут наказания ГИБДД. За 2021 год инспекция выписала водителям и автовладельцам штрафы на 128,3 млрд руб. На конец года они оплатили только 56,6% (годом ранее еще меньше — 51%). В ФССП против водителей-должников возбудили свыше 10 млн исполнительных производств. Вместе с тем просроченные платежи ГИБДД нечасто влияют на возможности выехать из России. В конце 2021 года приставы сообщали, что исполнительные производства чаще всего возбуждаются по штрафам в 500 руб.