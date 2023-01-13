ФАС помогла управляющим компаниям России в уборке мусора, отнеся опавшие листья к ТКО

Верховный суд РФ подтвердил правоту управления ФАС по Ульяновской области в споре с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщило антимонопольное ведомство.

УФАС отмечает, что теперь на высшем уровне доказана позиция ведомства о том, что уличный смет – опавшая листва, мелкие ветки, скошенная трава и т.д., собранные с территории, находящейся в ведении управляющей компании многоквартирного дома (МКД), – относится к ТКО, и обязанность по вывозу таких отходов возложена на регоператоров по обращению с ТКО. Теперь, отмечают в УФАС, эти выводы могут использовать в своей деятельности все управляющие компании ЖКХ в регионах России.

В заявлением на незаконные действия регоператора ООО «Экосистема» (Димитровград Ульяновской области) в УФАС обратилось ООО «Честная Управляющая Компания», сообщившая, что в 2021 году регоператор отказался вывозить мусор, образовавшийся после субботника жителей МКД (ветки, листья, скошенная трава и т.д.), мотивируя свои действия тем, что эти отходы не относятся к категории ТКО, они не находятся в контейнерах и не определены в перечнях ТКО.

Комиссия УФАС с позицией регоператора не согласилась и пришла к выводу, что «Экосистема», отказывая в вывозе такого мусора, нарушает права и законные интересы не только управляющих организаций, но и собственников помещений МКД, как непосредственных потребителей услуги по обращению с ТКО.

Регоператор не согласившись с решением антимонопольного ведомства, обжаловал его в судах трех инстанций. «Но все они встали на сторону антимонопольного органа, отказав ООО «Экосистема» в удовлетворении требований», – отмечает УФАС.

Верховный суд РФ посчитал доводы заявителя недостаточными для пересмотра судебных актов в кассационном порядке и отказал в передаче кассационной жалобы на рассмотрение Судебной коллегии ВС РФ, подтвердив законность позиции Ульяновского УФАС по вопросу закрепления обязанности вывоза веток, уличного смета и листьев. собранных с территории, находящейся в ведении МКД, за региональным оператором.

Глава УФАС Геннадий Спирчагов отмечает, что поскольку такая позиция подтверждена Верховным судом, «данная судебная практика может быть важной для всех регионов России».

Андрей Васильев, Ульяновск