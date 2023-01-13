Безработного, пытавшегося поджечь табличку ФСБ из-за недовольства президентом, осудили условно

Безработного нижегородца Александра Лозина, который 30 июня 2022 года кинул бутылку с зажигательной смесью в здание приемной Нижегородского УФСБ, осудили на два года условно. Как следует из опубликованного текста приговора, в своих показаниях на следствии он пояснил, что находился в подавленном и раздраженном состоянии из-за ссоры с родными и долгим периодом без работы. Александр Лозин бросил в табличку приемной нижегородского УФСБ бутылку с ацетоном. Когда она разбилась об стену, мужчина неудачно попытался поджечь жидкость, бросив в табличку две спички. Затем он ушел домой, а наутро его задержали чекисты.

На почве личных проблем нижегородец несколько лет испытывал сильную неприязнь к власти, установил суд. «Своими действиями он хотел выразить свое недовольство политикой государства и президента Путина В.В., чтобы его заметили и услышали, и, возможно, информация дошла бы до президента. В связи с чем он и решил поджечь табличку с аббревиатурой “УФСБ России”, расположенную справа от входных дверей в помещение КПП»,– отмечено в приговоре. Из изложенных показаний мужчины следовало, что он намеревался поджечь табличку именно на здании ФСБ, так как считал, что спецслужба давно не исполняет свои функции, а служит лишь интересам президента. Поэтому он хотел нанести удар не по людям, а по «Путинской гордыне» и постараться сделать президенту неприятно, указано в приговоре Александру Лозину.

На суде безработный мужчина полностью признал свою вину в хулиганстве и раскаялся. Он рассказал, что сам не может понять, что на него нашло в тот день, и почему он был так агрессивен. В нижегородском УФСБ ущерб от повреждения участка штукатурки на стене и чугунной таблички оценили в 35 тыс. руб. Однако суд взыскал с хулигана лишь 8 тыс. руб. за услуги назначенного адвоката. С учетом состояния здоровья Александра Лозина его также обязали пройти обследование у врача-психиатра и при необходимости полечиться. Мать осужденного рассказывала журналистам «Сети-НН», что сына уволили с ГАЗа за прогулы и он считает, что его никто не любит.

Иван Сергеев