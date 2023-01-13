ГАЗ планирует разработать софт для автопрома за 513 млн рублей

Горьковский автозавод получил от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ, входит в группу госкорпорации ВЭБ.РФ) грант 379,7 млн руб. на создание отечественной комплексной системы управления жизненным циклом продукта и технологическими процессами в автомобилестроении. Собственные инвестиции ГАЗа в проект составят 133,3 млн руб.

Предприятие планирует создать единое информационное пространство и разработать цифровое описание автомобиля на всех этапах его создания, начиная от существующих потребностей рынка требования рынка и заканчивая вопросами эксплуатации и технического обслуживания. Также планируется цифровизировать процессы мониторинга оборудования и управления производственными процессами.

Андрей Репин