Автора вирусных роликов в TikTok будут судить за убийство и грабежи

В Краснодарском крае передано в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Темрюкского района, который обвиняется в убийстве, а также в многочисленных кражах, грабежах и разбоях, сообщает следственное управление СКР по региону. Обвиняемый Алексей Щетинин известен в сети TikTok как «любимый зять» из вирусного видео, набравшего более 20 млн просмотров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Щетинин

Фото: @shetinka Алексей Щетинин

Фото: @shetinka

В октябре 2021 года Алексей Щетинин был объявлен в розыск по подозрению в совершении убийства. Жена и теща подозреваемого, которые ранее также снимались в роликах для TikTok, выступали в многочисленных ток-шоу, утверждая, что дело якобы возбуждено незаконно. В январе 2022 года Алексей Щетинин был задержан в Краснодаре сотрудниками полиции и ФСБ.

В ходе следствия выяснилось, что с 2015 года мужчина промышлял кражами из домов, разбоями и грабежами, всего было установлено 58 эпизодов хищения денег, драгоценностей и другого имущества на общую сумму более 17 млн руб. В декабре 2020 года при попытке обокрасть дом в станице Ахтанизовская Темрюкского района Алексей Щетинин столкнулся с хозяином дома, в которого произвел пять выстрелов, убив мужчину. В апреле 2021 года злоумышленник находился в пригороде Анапы, где подыскивал дом для нового ограбления, его заметили сотрудники уголовного розыска и попытались остановить. В ответ Алексей Щетинин открыл огонь из пистолета, ранил обоих полицейских, после чего скрылся.

В ходе следствия у фигуранта были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, похищенные ювелирные украшения и другие вещественные доказательства, сообщили в следственном управлении СКР.

Анна Перова, Краснодар