Завершено расследование четырех уголовных дел об аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

СКР завершил следственные действия по четыре уголовным делам, связанным с аварией на шахте «Листвяжная» в ноябре 2021 года. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил глава следственного ведомства Александр Бастрыкин. «Многочисленные нарушения требований промышленной безопасности на шахте совершались с ведома и даже по инициативе руководителей угледобывающего предприятия и его владельцев», — заявил господин Бастрыкин.

Он пояснил, что к уголовной ответственности привлекаются в том числе председатель совета директоров «СДС-Уголь» (собственник шахты), генеральный и технический директора холдинга «СДС-Уголь», директор ООО «Шахта "Листвяжная"», системные администраторы критической информационной инфраструктуры, руководители шахты и ее структурных подразделений, сотрудники Ростехнадзора.

17 фигурантов дел и их адвокаты знакомятся с материалами следствия.

Также, по словам Александра Бастрыкина, продолжается расследование уголовных дел о взятках в отношении трех руководителей шахты и семи работников Сибирского территориального управления Ростехнадзора. Кроме того, в отношении четырех руководителей ООО «Шахта "Листвяжная"» возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности, против двух сотрудников Ростехнадзора – о халатность при исполнении должностных обязанностей.

В качестве обеспечительных мер следствие добилось ареста денег, объектов недвижимости и другого имущества обвиняемых общей стоимостью свыше 134 млн руб.

Взрыв метано-воздушной смеси произошел на шахте «Листвяжная» 25 ноября 2021 года. В результате погибли 51 человек — 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. По факту аварии СКР возбудил уголовное дело, его расследованием занялся центральный аппарат ведомства.

Уже на следующий день после аварии по обвинению в нарушении требований промбезопасности (ст. 217 УК РФ) были арестованы директор «Листвяжной» Сергей Махраков, его первый зам Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименко. Халатность (ст. 293 УК РФ) следователи инкриминировали госинспекторам Ростехнадзора Вячеславу Семыкину и Сергею Винокурову.

Новые аресты по делу были проведены в декабре того же года. Произошло это сразу после визита в Кузбасс Александра Бастрыкина. Следователи задержали бывшего президента и сооснователя СДС Михаила Федяева, которому предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), а также гендиректора ХК «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора холдинга Антона Якутова и главного инженера шахты Анатолия Лобанов. Последним трем вменили в вину ст. 217 УК.

В сентябре 2022 года комиссия Ростехнадзора завершила техническое расследование причин аварии на «Листвяжной». В их числе эксперты ведомства назвали загазирование лавы из-за отсутствия необходимого количества воздуха, работу электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы. Помимо технических причин, также указаны организационные. Это системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов, нахождение людей в загазированных горных выработках.

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Илья Николаев