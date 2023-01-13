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Коммерсантъ FM
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Время и место

Правила оптимального тренинга

«Коммерсантъ Стиль» выясняет, как время влияет на тренировочный процесс и сложно ли выработать устойчивую привычку к занятиям спортом.

По традиции количество поисковых запросов в интернете по стоимости абонементов в фитнес-клубах в январе обычно резко возрастает — многие стремятся избавиться от набранных за время праздников килограммов или в целом начать новый год с новых, более полезных привычек.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Самое трудное будет придерживаться такой же рутины и дальше — для того чтобы выработать устойчивую привычку к физическим упражнениям, требуются время и мотивация. С последним пунктом всегда самые большие сложности, потому что всем хочется немедленных результатов — так уж устроена человеческая психика, а после одной-двух недель тренировок они могут не появиться вовсе. Однако есть несколько опорных моментов, которые помогут не сойти с намеченного пути.

Важно ставить себе конкретные небольшие цели, а не требовать от себя стать фитнес-моделью за месяц — люди идут к хорошей форме годами. Павел Шабашов, тренер студий Pro Trener, подчеркивает, что помимо понимания, чего вы хотите достичь, «тренировки должны приносить радость, наполнять энергией, а не отнимать ее и изнурять — ориентируйтесь именно на эти ощущения». Эксперт советует помнить и об индивидуальных отличиях: что хорошо вашему приятелю, совсем необязательно станет вашим идеальным планом тренировок.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Важно и время, в которое мы занимаемся спортом. Существует много исследований по поводу оптимального времени для физических нагрузок. Так, самым благоприятным временем назывался отрезок с 18:00 и до 22:00, так как минимален риск получения травмы, организм давно проснулся и активно функционирует, а данные колебания гормонов и уровня глюкозы говорят о положительном влиянии именно вечернего тренинга на метаболизм. Однако недавнее исследование, опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии, показало, что женщины, которые наиболее активны в 8 утра и 10 утра, имеют на 24% меньший риск развития ишемической болезни сердца. Соавтор исследования Гали Албалак из Медицинского центра Лейденского университета отмечала, что «упражнения в целом необходимы для здоровья сердца и это исследование показывает, что утренняя активность кажется наиболее полезной, причем не важно, для какого типа людей — одинаково как жаворонков, так и сов».

Многим психологически легче тренироваться утром — интенсивная тренинг-сессия является столь необходимым «противоядием» от предстоящего напряженного дня. Но независимо от того, что диктует разум или удобство, ключом к достижению долгосрочных целей является выполнение упражнений в соответствии с вашим графиком и вашим мышлением.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

«В принципе тренироваться в любое время суток лучше, чем не тренироваться вообще,— замечает Павел Шабашов.— Последовательность и дисциплина — основные составляющие успешной тренировки. По возможности тренируйтесь в одни и те же дни недели и время — тогда организм привыкнет к режиму и сделает его лучшим для физической активности».

Стоит избегать перфекционистских мыслей в стиле «все или ничего». Считается, что люди, которые более гибки в выборе времени своих тренировок, с большей вероятностью продолжают ходить в спортзал, чем те, кто более жестко ориентирован на временные рамки.

Ирина Кириенко

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