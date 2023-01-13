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Коммерсантъ FM
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В Госдуме предложили запретить удаление когтей у кошек

В ближайшее время в комитете Госдумы по экологии рассмотрят законопроект, который запретит операции, калечащие животных. Под эти операции будет подпадать в том числе онихэктомия, или удаление когтей у кошек. Об этом сообщил зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

Как рассказал Владимир Бурматов, согласно законопроекту, операции вроде онихэктомии попадут под статью «жестокое обращение с животными». Инициатором этого законопроекта стала Мосгордума. Однако прошлая версия законопроекта не нашла поддержки в правительстве.

«Нам было предложено этот законопроект отклонить, но мы с этим предложением не согласились, комитет по моей рекомендации отклонять его не стал, мы отправили его на доработку. Я думаю, на ближайших заседаниях комитета, в ближайшие недели, он будет отправлен на рассылку вначале для получения отзывов, ну а далее будем рассматривать его по существу»,— рассказал депутат.

В октябре президент Владимир Путин подписал закон об установлении требований к содержанию животных в местах, используемых для торговли ими. Закон должен защитить животных от жестокого обращения в зоомагазинах и на рынках. Он вступит в силу 1 марта 2023 года.

Анастасия Ларина

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