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Авиамост с Ереваном станет крепче

В январе частота рейсов из Пулково в Армению увеличится до 16 в неделю

С конца января в Армению из Пулково начнет выполнять рейсы четвертая авиакомпания — Fly Arna. Эксперты прогнозируют, что объем международных воздушных перевозок из петербургского аэропорта может существенно увеличить и возможное возобновление полетов в Китай.

Помимо Fly Arna, полеты в Армению также выполняют FlyOne Armenia, Utair и «Россия»

Помимо Fly Arna, полеты в Армению также выполняют FlyOne Armenia, Utair и «Россия»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Помимо Fly Arna, полеты в Армению также выполняют FlyOne Armenia, Utair и «Россия»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Авиакомпания Fly Arna с 29 января начнет выполнять рейсы из аэропорта Пулково в ереванский аэропорт Звартноц. Как сообщила пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, оператор аэропорта Пулково), национальный перевозчик Армении будет выполнять полеты три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Согласно расписанию, прибытие в Пулково запланировано по понедельникам и четвергам в 15:55, по воскресеньям — в 19:15. Вылет из аэропорта Пулково в Ереван запланирован по понедельникам и четвергам в 16:55, по воскресеньям — в 20:15. Авиакомпания Fly Arna станет четвертым перевозчиком на направлении Санкт-Петербург — Ереван (также полеты выполняют FlyOne Armenia, Utair и «Россия»). Всего с конца января из Пулково в столицу Армении будет выполняться 16 рейсов в неделю.

В пресс-службе ВВСС «Ъ-СПб» подтвердили, что в прошлом году пассажиропоток Пулково составил 18,2 млн человек (в 2021 году — 18,1 млн). В том числе на внутренних рейсах аэропорт обслужил 16 млн человек (+3,2% к результату за 2021 год), на международных — 2,2 млн пассажиров (–12% к итогам 2021 года).

Как ранее рассказал в интервью “Ъ” генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев, аэропорт прорабатывает возможность запуска рейсов в страны Ближнего Востока, Северной Африки, Азии и Латинской Америки. Для Пулково потенциал дополнительного международного трафика может составить 3 млн человек.

В настоящее время в сегменте внутренних рейсов лидерами по объему перевозок являются авиакомпании «Россия», «Победа», «Аэрофлот», Smartavia и S7. По международным направлениям, не считая СНГ, лидируют Turkish Airlines, Emirates, Pegasus Airlines, Southwind Airlines и AlMasria Universal Airlines, по странам СНГ — «Уральские авиалинии», Uzbekistan Airways, Belavia, Utair и «Россия».

Исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что у Пулково есть потенциал увеличения пассажиропотока, при условии, что ситуация не будет ухудшаться. «В первую очередь эти перспективы связаны с внутренними линиями, поскольку многие авиакомпании стали активно развивать внутренние перевозки. Во-вторых, на ситуацию может повлиять восстановление полетов в КНР: Санкт-Петербург до пандемии был одним из наиболее популярных направлений российско-китайских пассажирских авиаперевозок. Сейчас Китай снимает ковидные ограничения, и, если не введет их заново в связи с появлением новых штаммов, "китайский фактор" позволит оживить и международные перевозки»,— сказал эксперт.

Вячеслав Калашников

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