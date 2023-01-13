КМЗ «Ижора-Металл» кует, пока горячо

Петербургский завод «КМЗ "Ижора-Металл"» Николая Пономарева и Степана Пуха увеличил производство стальных заготовок, вложив 1 млрд рублей в создание нового производственного участка, сообщил вчера федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Из указанного объема инвестиций 500 млн рублей предоставил фонд в виде льготного займа. Основным заказчиком продукции завода станет судостроительная отрасль, уверены эксперты, не исключая, что, увеличивая производственные мощности, завод встает на военные рельсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КМЗ «Ижора-Металл» Фото: КМЗ «Ижора-Металл»

АО «Кузнечно-механический завод "Ижора-Металл"» организовало в Санкт-Петербурге новый производственный участок по выпуску стальных заготовок для металлургии, судостроения и энергетической отрасли. На средства займа ФРП в размере 500 млн рублей предприятие закупило российское и зарубежное оборудование, в том числе термические печи и гидравлический комплекс. Мощность нового производства — 4 тыс. тонн прессовых поковок в год. Общие годовые мощности завода возросли до 16 тыс. тонн продукции.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», АО «КМЗ "Ижора-Металл"» действует в Санкт-Петербурге с 2002 года. Основателями предприятия (историческими учредителями) в сведениях ЕГРЮЛ указаны Николай Пономарев и Степан Пух. В 2021 году выручка завода составила 2,2 млрд рублей.

На новом участке изготавливаются стальные поковки — металлические заготовки различной геометрической конфигурации (валы, диски, кольца, трубы) из стали, титановых сплавов, бронзы и латуни. Они используются в металлургии, а также в судостроении — для турбин, валов, руля и в энергетической отрасли — для турбин, роторов, гидровалов, валов генераторов и ветрогенераторов.

Рынок металлургических поковок России весьма обширен, говорят эксперты. Тем не менее, как сообщили «Ъ-СПб» в КМЗ «Ижора-Металл», увеличение производства связано с выросшей потребностью рынка в металлургических заготовках, не уточнив основных заказчиков. «Большой потенциал увеличения поставок сегодня генерирует, конечно, судостроительная отрасль,— констатирует Михаил Бурмистров, генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика».— Тот же самый Балтийский завод увеличил количество персонала до рекордных за весь постсоветский период работы предприятия шести тысяч человек. Увеличивается и военный заказ. Одни только потребности Адмиралтейских верфей и Северной верфи могут закрыть увеличенный объем производства КМЗ».

Кроме того, растущий выпуск металлургических предприятий наглядно свидетельствует, что экономика страны быстро перестраивается на военные рельсы, сходятся во мнении эксперты. «Увеличиваются объемы выпуска военной специальной техники, производители данной сферы сталкиваются с проблемой ускоренного импортозамещения. В этой ситуации проект КМЗ выглядит очень своевременным, их новый производственный участок запущен как раз в период выросшей остроты потребности в российской металлургической продукции»,— полагает господин Бурмистров.

С коллегой согласен Дмитрий Марков, начальник отдела торговых операций ООО «ПТЦ», автор стратегий автоследования. «И предприятия ОПК, и судостроители, и энергетики, и нефтегаз сегодня испытывают повышенную потребность в переходе на отечественные комплектующие в максимально возможном объеме»,— говорит эксперт.

Александра Тен