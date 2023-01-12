С помощью роботов-хирургов Da Vinci на Кубани провели 725 операций

НИИ — Краевая клиническая больница №1 им. профессора С. В. Очаповского стала лидером в стране по количеству робот-ассистированных операций. Об этом сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

По ее данным, в минувшем году кубанские хирурги провели 725 таких оперативных вмешательств, при этом 70% всех выполняющихся в крае высокотехнологичных операций проходят именно в ККБ №1.

Осенью больница получила второго робота-хирурга — Da Vinci XI четвертого поколения. С его помощью торакальные и абдоминальные хирурги, гинекологи, урологи, колопроктологи и сосудистые хирурги ежедневно выполняют операции.

Михаил Волкодав

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