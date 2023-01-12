Украинский посол в Турции анонсировал «саммит мира» 24 февраля в Нью-Йорке

Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил агентству Anadolu, что «саммит мира», предложенный Киевом, пройдет 24 февраля, в годовщину начала спецоперации, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Вместе с тем он отметил, что мирное урегулирование конфликта с Россией возможно только в случае вывода российских войск с территории Украины. Россия на этом мероприятии присутствовать не будет.

Василий Боднар заявил, что Киев готов к миру, в связи с чем президент Украины Владимир Зеленский предложил соответствующий план для урегулирования конфликта. Он также поблагодарил Турцию за поддержку урегулирования конфликта на украинских условиях.

27 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о намерении страны организовать «саммит мира» без участия России на площадке ООН. Точная дата тогда не называлась. Представитель МИД России Мария Захарова инициативу «мирного саммита» назвала бредовой идеей, которая свидетельствует об истощении сил Киева. По ее словам, Украина пытается себя сохранить, не признав очевидного.

В ходе форума G7 в ноябре Владимир Зеленский предложил «формулу мира», основанную на 10 условиях. Среди условий: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, вывод российских войск и признание суверенитета Украины в границах 1991 года. Вместе с тем в Кремле заявляли, что мирный план невозможен без признания Киевом присоединенных регионов российскими. Россия называла эти условия неприемлемыми и отказалась их рассматривать.

Подробнее о «мирном саммите» — в материале «Ъ» «Вы саммит-то кто»

Лусине Баласян