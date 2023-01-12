Волгоградские следователи просят передать им материалы ночного ДТП с автобусом

СУ СК по Волгоградской области ходатайствует о передаче следователям материалов о ДТП с автобусом, в котором пострадали девять человек, в том числе ребенок.

По информации ведомства, сегодня ночью на трассе в Михайловском районе водитель грузовика врезался в припаркованную на обочине фуру, в результате чего грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом, который следовал из Москвы в Махачкалу. Пострадали пассажиры автобуса, в том числе четырехлетний ребенок. Они доставлены в больницу.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Марина Ковалева