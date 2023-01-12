БРИКС разрабатывает критерии принятия новых стран

Группа стран БРИКС к концу 2023 года сформулирует критерии для присоединения новых стран к блоку. Об этом сообщила Bloomberg Наледи Пандор, глава МИД ЮАР, которая председательствует в БРИКС в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наледи Пандор

Фото: Jason DeCrow / AP Наледи Пандор

Фото: Jason DeCrow / AP

«Страны ищут партнеров-единомышленников по всему миру»,— сказала Наледи Пандор на пресс-конференции. «Многие страны считают, что подход БРИКС — это тот подход, в котором они хотели бы принять участие»,— заявила она.

В 2022 году заявку на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина. О желании присоединиться к БРИКС говорили власти Индонезии, Турции, Саудовской Аравии и Египта.

Подробнее о последних событиях саммита БРИКС — в материале «Лицом к лицу лица не услыхать».

Анастасия Ларина