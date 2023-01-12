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Коммерсантъ FM
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СМИ: сообщения о сбежавшем из московской части с гранатами военном — фейк

Сообщения в сети о том, что из одной из московских частей сбежал вооруженный военнослужащий, являются фейком, заявили ТАСС и RT. По данным RT, мужчина, представившийся Дмитрием Афониным, позвонил в военкомат, будучи пьяным. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что солдат, которого зовут Афонин Д., покинул часть и взял с собой автомат и гранаты.

Как пишет RT, мужчина сам звонил и утверждал, что ушел в самоволку с автоматами и гранатами, и угрожал, что «скоро приедет взрывать». Недостоверность распространенной Mash информации также подтвердили ТАСС в силовых структурах.

Tekegram-канал «Осторожно, новости» приводит следующие подробности: злоумышленник сутки обзванивал отделы полиции в Ростове-на-Дону, Петербурге и Москве, заявляя, что готовит нападение на силовиков, в частности взрывы. По данным канала, мужчина менял показания: сначала говорил, что был срочником, потом — что служил в ЧВК «Вагнер», затем представился уроженцем Украины. «Осторожно, новости» отмечает, что действия звонившего, скорее, походили на телефонный терроризм.

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