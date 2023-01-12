УЗГА собирается поставить «Аэрохимфлоту» 120 самолетов «Байкал»

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА, площадка «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина») и авиационный альянс «Аэрохимфлот» подписали соглашение о намерениях на поставку авиакомпаниям, участвующим в альянсе, 120 самолетов ЛМС-901 «Байкал» с 2026 по 2030 годы. Об этом сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Спецификация предполагаемых к поставке самолетов должна быть утверждена до 1 июля 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Альянс занимается выполнением авиационных работ по всей стране — от Краснодарского края до Чукотки. Для этих работ необходима замена уже немолодым самолетам Ан-2, имеющим большой расход дорогостоящего авиационного бензина. Ожидаем, что экономика выполнения авиационных работ на ЛМС-901 будет выгоднее, чем сейчас»,— сказал глава альянса Клим Галиуллин.

Ранее сообщалось, что УЗГА в период с 2026 по 2030 год поставит пять самолетов ЛМС-901 «Байкал» для «Нарьян-Марского объединенного авиаотряда», который выполняет перевозки пассажиров, почты и грузов в Ненецком автономном округе. Напомним, УЗГА откроет второе производство самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке. Запустить производство легкомоторных самолетов «Байкал» в Комсомольске-на-Амуре и выйти на производственный уровень в 20 самолетов в год планируется в 2024 году.

Как в Свердловской области развивается авиастроение — в материале «Ъ-Урал» «Самолеты приземлились на Урале»

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина